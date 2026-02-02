"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Группы Астра

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ГК "Астра" с прогнозной стоимостью на уровне 364 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Российская IT-компания представила операционные результаты за 2025 год:

- Отгрузки выросли на 9% год к году и составили 21,8 млрд рублей.

- Количество клиентов составило более 18,5 тыс., что на 400 клиентов больше, чем в 2024 году.

- Число совместимых партнерских решений увеличилось на 28%, до 4144.

"Операционные результаты "Группы Астра" за год выглядят сильнее ожиданий и заметно лучше собственных ориентиров компании, озвученных ранее, - пишут эксперты. - Финальный квартал традиционно сыграл ключевую роль для бизнеса ПО и подтвердил устойчивый спрос на экосистему решений, что позволило показать положительную динамику отгрузок. При этом рост клиентской базы и развитие партнерских продуктов говорят о сохранении долгосрочного потенциала, несмотря на давление сложной макросреды".

