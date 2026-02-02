Значительные изменения в доходностях ОФЗ маловероятны на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Значительные изменения в доходностях ОФЗ маловероятны на текущей неделе, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"На этой неделе мы, в отсутствие явных катализаторов, не ожидаем значительных изменений в доходностях госбумаг, - пишут эксперты в обзоре. - Важными событиями традиционно станут запланированные на среду аукционы по размещению ОФЗ и публикация данных по недельной инфляции. В корпоративном сегменте спреды остаются на наиболее низких за последний год уровнях, в частности, премии по бумагам с рейтингом ААА предлагаются сейчас в районе 50-60 б. п. В таких условиях высока вероятность расширения спредов, что может произойти за счет роста доходностей в корпоративных выпусках и несет в себе риски снижения котировок".

