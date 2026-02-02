SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "Ленты" и "МД Медикал Груп", добавив бумаги Группы "ЛСР" и "Промомеда".

Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", "НМТП", "МД Медикал Груп", "ЛСР", "Промомед" и "Хэдхантер".

Аналитики отмечают в комментарии, что акции МКПАО "Лента" за последние два месяца выросли более чем на 25% и достигли целевой цены, пора фиксировать прибыль. "МД Медикал Груп" в 2025 году показала рост котировок больше чем на 60% - потенциал роста на текущих уровнях ограничен.

"ПАО "Группа ЛСР" может в середине марта рекомендовать дивиденды за 2025 год - 78 руб. на акцию, - отмечают эксперты. - Это дает шанс на двузначную дивидендную доходность и поддержку котировок в ближайшие месяцы. В свою очередь, ПАО "Промомед" продолжает расти: по итогам 2025 года ожидается рост выручки более чем на 70%. Новые препараты в эндокринологии и онкологии могут принести уверенный рост и в 2026 году".

