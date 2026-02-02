Совкомбанк рекомендует продавать акции "Софтлайна", сообщается в материале аналитиков банка Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

4 февраля "Софтлайн" опубликует сокращенные финансовые результаты за 2025 год.

Эксперты ожидают, что компания не сможет выполнить свои прогнозы за 2025 год, которые предполагали рост оборота до не менее чем 150 млрд руб. и роста EBITDA до 9-10,5 млрд руб. Это также приведет к тому, что гайденс по соотношению ND/EBITDA = 2x таргетируемый компанией не будет выполнен.

"В случае, если фактические результаты окажутся близкими к нашим прогнозам, котировки компании вновь могут оказаться по давлением, - прогнозируют аналитики. - В связи с этим открывает тактическую идею "продавать акции "Софтлайна".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.