Котировки золота могут вернуться в диапазон $4000-4500/унц. - ПСБ

Котировки золота могут вернуться в диапазон $4000-4500 за тройскую унцию, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"На рынке драгметаллов с прошлой пятницы наблюдается коррекция. Учитывая сильную перегретость рынка и уход ключевых факторов поддержки, видим достаточно весомый потенциал дальнейшего отката цен, - отмечает аналитик. - Полагаем, что золото может вернуться в диапазон $4000-4500, а потенциал снижения серебра и МПГ составляет 35-45% от пиков".

По мнению Локтюхова, фаза повышенной волатильности в драгметаллах, скорее всего, не будет длительной и даже может завершиться к середине - концу лета. По мере выхода на пиковые уровни накала предвыборной борьбы в США и завершения там же финансового года (сентябрь) весьма вероятна новая волна обострения опасений относительно судьбы доллара и сбалансированности госбюджета США.

"В целом, учитывая перспективу дальнейшего роста долга США и госрасходов, обслуживание которых может уже к 2030-2032гг стать неподъемным, долгосрочные вложения в золото выглядят оправданными, - делает вывод стратег банка. - А вот для краткосрочных и среднесрочных трейдеров текущая волатильность на рынках драгметаллов может оказаться весьма болезненной".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.