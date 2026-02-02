"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Евротранса

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Евротранса", говорится в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

"Даже с учетом роста оптовых цен на фоне новостей про ослабление ограничений на экспорт маржа на АЗС остается на очень высоких уровнях. Исторически розничные цены на АЗС показывают повышение в независимости от динамики цен в оптовом сегменте, и сложившаяся ситуация с октября выгодна данному сегменту. Мы сохраняем "позитивный" взгляд на акции "Евротранса", предлагающих также одну из самых высоких дивидендных доходностей на рынке", - пишут эксперты.

Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний, чтобы избежать затоваривания мощностей. Для непроизводителей запрет на экспорт нефтепродуктов продлен до конца июля. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.