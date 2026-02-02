"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Астры

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ГК "Астра", сообщается в комментарии аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Эмитент представил операционные результаты за 2025 год. На фоне позитивных данных акции компании на торгах в понедельник прибавляют более 1,75%, тогда как на рынке сейчас преимущественно негативные настроения, отмечает эксперт.

"Напомним, что по итогам результатов за 9М25 "Астра" прогнозировала околонулевой рост отгрузок в 2025 году, поэтому результаты оказались сильнее прогнозов. Из-за существенного фактора сезонности большая часть отгрузок у ПО-провайдеров приходится на четвертый квартал (в частности, на декабрь), что затрудняет прогнозирование", - пишет Лазаричева в материале.

Эмитент продолжает увеличивать клиентскую базу, инвестировать в новые решения, но макроэкономическая конъюнктура все еще остается сложной, что будет продолжать оказывать негативный эффект на результаты локальных вендеров в 2026 году, указывает эксперт брокера.

"Мы сохраняем осторожный взгляд на акции ГК "Астра" и ожидаем раскрытия полных финансовых результатов за 2025 год в марте", - говорится в комментарии "Т-Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.