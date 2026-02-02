Акции Сургутнефтегаза, Яндекса и НоваБев Групп интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Сургутнефтегаза", "Яндекса" и "НоваБев" интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"В центре внимания снова переговорный трек, который пока не сопровождается достаточным количеством конкретики для слома боковика на рынке акций. Кроме того, отмечаем серьезное падение цен на драгоценные металлы, от чего больше всего на прошлой неделе пострадали металлургические компании. Сейчас при совершении сделок стоит соблюдать особую осторожность из-за обилия непредсказуемых факторов", - предупреждает эксперт.

Котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" продолжают движение в среднесрочном восходящем тренде, указывает аналитик в комментарии. Сейчас на общерыночной коррекции цена акций снова достигла уровня поддержки растущего тренда. Предпосылок для ее преодоления, по мнению Буянова, пока нет, в ближайшее время текущая коррекция закончится. В позитивном сценарии стратег ожидает, что котировки "Сургутнефтегаза" возобновят рост и к концу недели будут торговаться в диапазоне 44,66-44,92 руб.

"После недавнего преодоления исторического максимума акции "Яндекса" двигаются в боковике вот уже в течение практически двух недель, - отмечает далее Буянов. - Однако этот застой позитивно сказывается на дальнейших перспективах: предшествующий ему бурный рост загнал индикаторы разворота тренда в зону перекупленности, что затрудняло дальнейший рост, а сейчас осцилляторы вернулись в нормальный диапазон, и теперь практически ничего не мешает инвесторам продолжить развивать восходящий тренд. Ждем, что в ближайшее время в позитивном сценарии котировки "Яндекса" продолжат рост и за неделю подорожают до 4800-4830 руб.".

С лета 2024 года акции "НоваБев" двигались в нисходящем тренде и с того момента потеряли больше половины своей стоимости, отмечает аналитик БКС. "После образования паттерна "двойное дно" котировки начали показывать серьезные признаки завершения негативной тенденции. Сейчас акции смогли закрепиться выше уровня сопротивления в районе 440 руб. и корректируются в рамках отката. Полагаем, что в позитивном сценарии акции вернуться к росту и к концу недели будут торговаться в коридоре 451-455 руб.", - пишет Буянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.