Волатильность на рынке драгметаллов на неделе будет повышенной - "Цифра брокер"

Вероятна повышенная волатильность на рынке драгоценных металлов на текущей неделе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Котировки драгметаллов после рекордного роста в январе скорректировались, констатируют эксперты.

Цена на золото опустилась ниже отметки в $5000 долларов за тройскую унцию, серебро продемонстрировало еще более значительное падение, опустившись ниже $100 за тройскую унцию.

"После достижения котировками исторических максимумов, инвесторы начали активно фиксировать прибыль на фоне укрепления доллара США и ожиданий кадровых перестановок в ФРС, - отмечают эксперты в комментарии. - На текущей неделе ожидаем повышенную волатильность на рынке драгметаллов, поскольку после масштабной коррекции потребуется время для стабилизации".

