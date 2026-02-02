"Финам" подтверждает рейтинг акций Caterpillar на уровне "продавать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Caterpillar по итогам отчетности за 2025 год на уровне "продавать" с целевой ценой $465,62 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 30%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Несмотря на восстановление роста выручки после 1П2025, макроэкономическая неопределенность и тарифы все еще оказывают давление на компанию и ее рентабельность. Акции Caterpillar с начала апреля 2025 года выросли на 141% и торгуются с заметной премией по мультипликаторам по отношению к аналогам, что на фоне "перегретости" американского фондового рынка и геополитических рисков ограничивает их дальнейший потенциал", - отмечает аналитик Кристина Гудым.

Caterpillar Inc. - американская корпорация, мировой лидер в производстве строительной и горнодобывающей техники, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.