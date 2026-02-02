Вероятно закрепление котировок пары рубль/юань в верхней части диапазона 10,5-11,1 руб./юань в понедельник - ПСБ

Вероятно закрепление котировок пары рубль/юань в верхней части диапазона 10,5-11,1 руб./юань в понедельник, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"В конце недели курс национальной валюты продолжал попытки закрепиться ниже 10,8 руб./юань и 76 руб./$1, - напоминает эксперт в комментарии. - Однако, несмотря на внушительные объемы биржевых торгов, в течение недели критическая масса навеса предложения иностранной валюты так и не была сформирована, и закрепиться рублю на более крепких уровнях не удалось. При этом волатильность на рынке остается повышенной под влиянием активизировавшегося в последнее время потока геополитических новостей".

На текущей неделе аналитик ждет консолидации курсовых котировок у верхней границы текущего торгового диапазона 10,5-11,1 руб./юань. Стоимость доллара, по его мнению, может вернуться в район 77 руб./$1 вследствие наметившегося глобального коррекционного удорожания американской валюты.

"Снижение стоимости юаня ниже 10,8 рублей пока сомнительно, но может реализоваться в случае позитивных геополитических новостей, - прогнозирует Попов. - В среднесрочной перспективе по-прежнему видим риски обновления минимумов 2025 года по стоимости иностранной валюты".

