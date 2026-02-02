Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 76-78 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 76-78 руб./$1, по паре рубль/евро - 90,5-92,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

На взгляд эксперта, рубль занимает достаточно уверенные позиции на Московской бирже. Геополитический фон - относительно спокойный на фоне витка мирных переговоров, где от дальнейшего градуса развития событий зависит уровень волатильности на рынке.

"В фокусе - свежие данные по сохранению инфляционных ожиданий и замедлению недельной инфляции в РФ, - отмечает Тимошенко. - Нефтяные цены склонны к росту на фоне напряженности вокруг ситуации с Ираном. На их стороне - и свежая статистика Минэнерго США по уменьшению коммерческих запасов нефти. Тем временем не в пользу курса американского доллара - усиление текущего тренда на общую дедолларизацию. Отдельной напряженности ему может добавить и вероятность очередного шатдауна в США на фоне споров вокруг финансирования правительства".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.