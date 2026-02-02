Техническая картина индекса Мосбиржи ухудшилась - "Алор Брокер"

Техническая картина по индексу Мосбиржи в настоящее время ухудшилась, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

Если несильная поддержка на уровне 2750 пунктов по индексу Мосбиржи не устоит, то рынок возьмет курс на 2700 пунктов, где спекулятивные покупки будут более привлекательными, указывает эксперт.

"Техническая картина по рынку ухудшилась - пробой в четверг зоны сопротивления в районе 2800 пунктов оказался ложным, так что сила данной преграды лишь возросла. О каком-то прорыве можно будет говорить лишь при закреплении индекса Мосбиржи выше 2820 пунктов", - пишет Соколов в материале инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.