Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Издание The New York Times сообщило в воскресенье, что переговоры России, Украины и США, которые должны были состояться 1 февраля в Абу-Даби, перенесены. По сообщению издания, переговоры о мире на Украине отложены после встречи России и США, почему раунд переговоров был отложен на несколько дней, неясно.

Днем ранее во Флориде спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией и заявил, что обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США. "Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Кроме того, продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике", - написал он в соцсети X.

Принявший участие в этих контактах спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен и участник переговоров по Украине Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум. По словам Уиткоффа, после этих переговоров "мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и новость о выдвижении Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). В пятницу президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что выбрал Уорша в качестве кандидата на должность главы Федрезерва. Его кандидатура должна быть одобрена Сенатом до мая, когда истекает срок полномочий действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Уорш уже был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год. В последнее время он поддержал призывы Трампа к смягчению денежно-кредитной политики.

В пятницу также стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем, максимальными темпами за три месяца. Повышение цен относительно декабря 2024 года составило 3%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение индекса PPI на 0,2% в помесячном и на 2,7% в годовом выражении.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в понедельник. Инвесторы оценивают статданные и продают бумаги горнодобывающих компаний на фоне падения цен на драгметаллы. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,9%, фондовый индекс Гонконга падает на 2,8%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился до 49,3 пункта по сравнению с 50,1 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса до 50 пунктов.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 1%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до максимальных с августа 2022 года 51,5 пункта по сравнению с декабрьскими 50 пунктами, согласно окончательным данным. Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 4,5%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1%.

В свою очередь цены на нефть теряют более 5% в понедельник на сигналах снижения напряженности в отношениях США и Ирана. Тегеран "серьезно" относится к переговорам по спорным с США вопросам, заявил в выходные американский президент Дональд Трамп. Это ослабило опасения инвесторов, связанные с возможностью нанесения Вашингтоном удара по Ирану. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $65,69 за баррель, что на 5,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 0,39%, до $69,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 5,37%, до $61,71 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость уменьшилась на 0,32%, до $65,21 за баррель.

В пятницу цена Brent поднималась до самого высокого значения за шесть месяцев, а WTI держалась около максимума с конца сентября.

Трамп неоднократно угрожал вмешательством, если Тегеран не согласится на ядерную сделку или продолжит принимать репрессивные меры против протестующих. Эти постоянные угрозы поддерживали цены на нефть на протяжении всего января, отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. "Откат рынка в понедельник был также подкреплен возобновившимся укреплением доллара США", - говорит она.

Между тем министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, по итогам очередной ежемесячной встречи в минувшие выходные приняли решение сохранить паузу в наращивании добычи в первом квартале, говорится в сообщении ОПЕК. Таким образом, квоты в марте будут определены на уровне тех, что действовали в декабре, - как и было запланировано ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 2,1 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 11,125 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,233 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 января вырос на 0,18% и составил 119,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,21%, поднявшись до 1224,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (+1,35%), "Автодор-003Р-02" (+0,94%), "РЖД-001P-20R" (+0,43%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-30" (-0,15%), "АФК Система-1Р-11" (-0,13%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,04%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) установила финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 003Р-10R объемом 1 млрд рублей на уровне 25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,07% годовых. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов будет погашено по 25% от номинала, дюрация в результате составит около двух лет. Сбор заявок на выпуск прошел 30 января. Техразмещение запланировано на 4 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии 002P-06 в размере 2% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны. Предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,23% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 18-47-го купонов, еще 3,10% номинала - в дату окончания 48-го купона. Сбор заявок на флоатер прошел 30 января. Техразмещение состоится 4 февраля.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" зафиксировало объем размещения облигаций серии 003P-17 с фиксированными купонами на уровне 15 млрд рублей, флоатера серии 003P-16 - на уровне 20 млрд рублей. Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций: флоатер серии 003P-16 планируемым объемом не менее 15 млрд рублей и "фикс" серии 003P-17 объемом не менее 5 млрд рублей прошел 30 января. Финальный ориентир ежемесячных купонов по "фиксу" был установлен в размере 14,5% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 2 года и 2 месяца (780 дней, после 26-го купона) на уровне 15,5% годовых. По флоатеру предусмотрена оферта в конце 27-го купона, через 2 года 3 месяца (810 дней). Купоны ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не более 150 базисных пунктов в финале составив 130 базисных пунктов. Техразмещение "фикса" запланировано на 3 февраля, флоатера - на 5 февраля. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) зафиксировала объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П19 с фиксированными купонами на уровне 5 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки купона в размере 21% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 23,14% годовых, купоны ежемесячные. Компания 30 января провела сбор заявок на два выпуска облигаций: "фикс" серии БО-П19 и дисконтные облигации серии 002Р-02. Общий планируемый объем эмиссий был заявлен на уровне 5 млрд рублей. Сбор заявок на дисконтные бумаги продлится до 6 февраля. Ориентир цены 4-летнего дисконтного выпуска - не ниже 42,75% от номинала (доходность - не выше 23,74% годовых). Техразмещение "фикса" запланировано на 3 февраля, дисконтного выпуска - на 10 февраля. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ЛК-прогресс" 5 февраля начнет размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 26,5% годовых до погашения. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонов.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) перенесла со 2 на 3 февраля сбор заявок на 4-летние облигации серии 002P-04 объемом не менее 30 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение облигаций запланировано на 9 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) 10 февраля c 11:00 по 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций: "фикс" серии 003Р-03 и флоатер серии 003Р-04. Общий планируемый объем выпусков составит не менее 3 млрд рублей. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны, а также предусмотрены оферты: через 3 года для "фикса" и через 2 года для флоатера. Ориентир доходности облигаций с фиксированными купонами - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 3 года + не более 400 базисных пунктов. Купоны по флоатеру будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир надбавки - не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение займов запланировано на 13 февраля. Эмиссии будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, они также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Кроме того, АО "Почта России" выкупило по оферте 674 тыс. 811 облигаций серии БО-001Р-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 6,75% займа. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в августе 2020 года. Перед офертой компания установила ставку последующих полугодовых купонов в размере 17,45% годовых.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-П-16 на уровне 12% годовых. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в феврале 2025 года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов до оферты с исполнением 11 февраля 2026 года составляет 21,5% годовых.

ООО "Хромос инжиниринг" приняло решение 16 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-03 объемом 250 млн рублей. Погашение состоится в дату выплаты 12-го купонного периода. Трехлетний выпуск был размещен в феврале 2025 года по ставке ежемесячного купона 29,5% годовых.