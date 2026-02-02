Котировки ОФЗ пока останутся вблизи достигнутых уровней - ПСБ

Котировки рублевых госбумаг, вероятно, пока останутся вблизи достигнутых уровней, интрига решения Банка России по ключевой ставке, скорее всего, будет сохраняться вплоть до заседания 13 февраля 2026 года, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Рынок ОФЗ завершил прошедшую неделю практически без изменения котировок - индекс RGBI остался в диапазоне 116-117 пунктов, констатирует эксперт.

В центре внимания инвесторов были данные по инфляции, которые оказали поддержку котировкам госбумаг, однако все еще не дали ответа вопрос, какое решение озвучит ЦБ на заседании 13 февраля. Так, инфляционные ожидания населения РФ в январе остались на декабрьском уровне в 13,7%, а недельная инфляция замедлилась до 0,19% после 0,45% ранее; годовой уровень остановил рост (6,43%).

Необходимо в результат дождаться подтверждения тренда на затухание инфляции (недельная статистика по-прежнему будет оставаться во внимании инвесторов) - пока текущую вероятность сохранения и снижения ключевой ставки регулятора в феврале можно оценить, как 50/50, отмечает Грицкевич.

"Остаются всего две недели до 13 февраля, инвесторы не будут склонны к активным действиям в ожидании решения Банка России - интрига по ключевой ставке, вероятно, будет сохраняться вплоть до заседания, а котировки госбумаг продолжат торговаться вблизи достигнутых значений", - пишет аналитик ПСБ в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.