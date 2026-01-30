.
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Что нового готовит россиянам февраль
С 1 февраля в России вступает в силу ряд новых законов и нормативных изменений, затрагивающих ключевые сферы повседневной жизни. Они повлияют на порядок предоставления социальных выплат, условия льготной ипотеки, а также на взаимоотношения...
 
Кредит экономике РФ в декабре сократился на 0,4%, в 2025 году вырос на 9,4%
Кредит экономике РФ в декабре сократился на 0,4% после роста на 1,5% в ноябре, говорится в комментарии Банка России. "В декабре 2025 года динамика кредита экономике была подвержена разовым колебаниям, связанным с особенностями структуры отдельных...
 
Стоимость аудиторских услуг может подорожать
В 2026 году цены на аудиторские услуги могут заметно вырасти, следует из опроса "Коммерсантом" участников рынка. По оценкам компаний ФБК и "Аудэкс", рост стоимости может составить 10-20%. В МКПЦ считают, что цены увеличатся на 15-20%. Гендиректор...
 
30 января 2026 года 19:34

Рынок акций РФ в конце января вырос в ожидании переговоров по Украине, на данных о замедлении инфляции и ралли сырья

Рынок акций РФ в последнюю неделю января продолжил подъем в ожидании второго раунда переговоров по украинскому урегулированию, а также на данных Росстата о замедлении инфляции, повысивших вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ, и ралли сырьевых площадок (выросли нефть и металлы) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов, обновив максимум с сентября, но удержать его не смог.

В период с 26 по 30 января индекс МосБиржи вырос на 0,2% и составил 2782,74 пункта, индекс РТС прибавил 0,5% и достиг 1157,53 пункта. Мартовский фьючерс на нефть Brent за этот период вырос на 7,8%, до $70,68 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,192 рубля, до 75,7327 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с нисходящей коррекции в рамках фиксации прибыли игроками после прошедших 23-24 января в Абу-Даби первых трехсторонних переговоров между делегациями США, России и Украины относительно урегулирования украинского конфликта. Покупателей также сдерживала просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $65,5 за баррель), а новые ценовые рекорды золота и серебра поддерживали спрос на бумаги золотодобывающих компаний.

Индекс МосБиржи просел ниже 2770 пунктов, лидерами снижения выступили акции "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,6%), но взлетели бумаги ПАО "Южуралзолото" (+7,1%), "Русала" (+4,6%), "Норникеля" (+3%), "Полюса" (+1,9%).

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры были очень конструктивными, следующая встреча в Абу-Даби состоится через неделю. По данным портала Axios, который сослался на неназванных американских официальных лиц, удалось обсудить все темы, в том числе тему Донбасса, Запорожской АЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта. Если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве, стороны "близко подошли" к возможной встрече Путина и Зеленского, отметил портал.

Быстрое продвижение мирной сделки по Украине можно будет обеспечить, как только формула решения территориальных вопросов, выработанная в Анкоридже, будет имплементирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Нефть скорректировалась вниз после скачка почти на 3% 23 января на фоне усиления Вашингтоном давления на Иран - президент США Трамп ранее угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов, а в пятницу сообщил, что американские военные корабли движутся в направлении этой страны.

Во вторник рынок акций РФ возобновил рост вслед за нефтью (фьючерс на Brent превысил $66,5 за баррель) и в ожидании новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи на фоне снижения официального курса рубля к доллару превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов. Лидировали в росте обновившие максимум с апреля акции ПАО "Южуралзолото" (+6,9%), а также бумаги "Московской биржи" (+3,1%), "ММК" (+2,3%), "ВК" (+2,3%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа экспертов в рамках переговоров Россия-США-Украина продолжится в течение недели. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник на брифинге, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры США, России и Украины имели исключительно важное значение для решения украинского кризиса.

Нефть вернулась к росту на фоне последствий мощной снежной бури в США, оказавшихся более серьезными, чем предполагалось ранее. Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов страны, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. По оценкам экспертов, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи в США за выходные составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема), сообщило агентство Reuters.

Снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Владимирский химический завод" (-12,1%, до 230,4 рубля; выплаты - 20 рублей на акцию)

В среду рынок акций РФ умеренно подрос на ожиданиях следующего раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по мирному украинскому урегулированию, а также на фоне дальнейшего улучшения сырьевой конъюнктуры (выросли драгметаллы, фьючерс на нефть Brent вырос до $68 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2790 пунктам, при этом лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний во главе с ПАО "Южуралзолото" (+13,2%) (ЮГК) на фоне рекордных цен на золото (драгметалл протестировал рубеж $5300 за унцию).

Президент США Дональд Трамп заявил, не вдаваясь в детали, что в процессе урегулирования украинского кризиса отмечаются весьма положительные тенденции. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", что Трамп предлагал своему российскому коллеге Владимиру Путину рассмотреть возможность контактов с руководителем Украины Владимиром Зеленским. По мнению Ушакова, от таких контактов Россия не оказывается, главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены и были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов.

Нефть продолжила рост на погодных факторах, опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке, ослаблении доллара (обновил минимум за 4 года) и данных Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране (при прогнозах роста); цена Brent обновила максимум за четыре месяца.

В четверг рынок акций РФ продолжил рост на данных Росстата о замедлении недельной инфляции и на фоне ралли сырьевых рынков (фьючерс на нефть Brent превысил $70 за баррель), однако вечером наблюдался коррекционный откат после заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова об обстоятельствах следующих переговоров по украинскому урегулированию 1 февраля. Индекс МосБиржи в течение дня поднимался выше 2840 пунктов (максимум с середины сентября), но к закрытию растерял большую часть роста и вернулся ниже рубежа 2800 пунктов. Лидировали в росте акции ВТБ (+4%), "ММК" (+3,6%), "НЛМК" (+3,1%), аутсайдерами стали бумаги "Русала" (-2,5%), "Полюса" (-1,7%), "ВК" (-1,6%).

Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" (+2,2%) оказали новости, что НК заключила соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100%-го дочернего общества российской НК, владеющего зарубежными активами группы). В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы "ЛУКОЙЛ" и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии, говорится в сообщении российской НК.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19% после 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января. Из данных за 26 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января (но ускорилась с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" заявил в четверг, что делегация США будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева. "Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - сказал он.

Также Ушаков сообщил, что никакие гарантии безопасности для Украины с Москвой никто не согласовывал. "С российской стороной никто это не согласовывал", - сообщил он в интервью Первому каналу в ответ на реплику журналиста о том, что согласованы гарантии безопасности для Украины. По словам Ушакова, территориальный вопрос остается главным для украинского урегулирования, но на повестке дня есть и много других вопросов.

Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил, что Кремль пока не получил реакции от президента Украины Владимира Зеленского на повторное приглашение в Москву для проведения переговоров по мирному урегулированию.

Акции ПАО "Южуралзолото" (+1,1%) упали после заявления замминистра финансов Моисеева, что Минфин не согласен с позицией ЦБ об обязанности государства предложить выкуп акций миноритариям ЮГК. До этих заявлений акции ЮГК поднимались в цене почти на 40% на фоне новых рекордов золота (цена превышала $5600 за унцию).

Федеральная резервная система (ФРС) накануне ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении, опубликованном по итогам заседания, говорится, что экономика США продолжает уверенно расти, а инфляция остается повышенной. Федрезерв также отметил "некоторые признаки стабилизации" рынка труда США, убрав из текста заявления прежнюю формулировку об увеличении риска ухудшения ситуации с занятостью.

Экономика США входит в 2026 год "на твердых ногах", заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Он отметил, что временное прекращение работы федеральных учреждений, вероятно, негативно сказалось на экономической активности в прошлом квартале. "Денежно-кредитная политика не имеет заранее установленного курса, и мы будем принимать решения на каждом заседании отдельно", - сказал Пауэлл относительно дальнейших изменений базовой ставки.

Нефть продолжила рост на данных Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также на фоне опасений удара США по Ирану; цена Brent обновила максимум с августа прошлого года (локально цена поднималась до $71,89 за баррель, после чего скорректировалась к $70,5 за баррель).

По данным CNN, президент США рассматривает возможность нанесения авиаударов по иранским лидерам и сотрудникам силовых структур, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям. Трейдеры опасаются, что конфликт нарушит экспорт нефти из Ирана или приведет к блокировке транспортировки сырья через Ормузский пролив.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз вместе с сырьевыми площадками (снизились металлы), а также на фоне сомнений в позитивных итогах предстоящих 1 февраля переговоров по украинскому урегулированию в отсутствие американской стороны. Индекс МосБиржи консолидировался в районе 2780 пунктов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" заявил, что делегация США будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби по украинскому урегулированию по договоренности Вашингтона и Киева. "Так договорились американцы и украинцы между собой: чтобы провести контакт двусторонний на более низком уровне", - сказал он.

Лидерами снижения выступили акции ПАО "Южуралзолото" (-6,8%).

Выросли акции ВТБ (+2,4%) на фоне заявлений президента - председателя правления банка Андрея Костина о том, что банк планирует увеличить прибыль в 2026 году до 600-650 млрд рублей с 500 млрд рублей, полученных в 2025 году. По словам Костина, у ВТБ будут возможности для наращивания капитала и выплаты дивидендов.

В период с 26 по 30 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги "ТГК-14" (+22%), ПАО "Южуралзолото" (+22%), "ТГК-1" (+19%), хуже рынка оказались акции ПАО "ЭсЭфАй" (-11%), "Фикс Прайс" (-4%), "Полюса" (-3%).

Рынок акций РФ в первую неделю февраля будет отыгрывать итоги очередных переговоров по Украине, динамику мировых фондовых и сырьевых площадок на фоне встречи ОПЕК+ 1 февраля, а также возможные санкционные новости со стороны Запада. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2850 пунктов, для индекса РТС - 1120-1180 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
 


