"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВУШ Холдинга до 84,24 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) до 84,24 руб., что предполагает потенциал снижения на 11% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в материале аналитиков.

"Акции "ВУШ Холдинга" с начала декабря выросли на 4,5%, отставая от индекса Мосбиржи (+6%) на фоне новостей о возможном объединении с "ЮрентБайк.ру", по которому ФАС уже предупредила о рисках ограничения конкуренции, - пишут эксперты. - Мы оцениваем вероятность сделки в 50% и видим в ее реализации потенциал разового роста выручки около 23% и дополнительного долгосрочного прироста на 4%-8% в год".

Однако влияние высоких реальных ставок, налоговой нагрузки и нерыночных рисков привело к повышению дисконт-поправки до 40% и снижению аналитиками инвесткомпании расчетной справедливой стоимости до 84,24 руб. за акцию, что предполагает 11% потенциал снижения и обосновывает рекомендацию "держать".

