.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВУШ Холдинга до 84,24 руб
.
30 января 2026 года 18:40
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВУШ Холдинга до 84,24 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) до 84,24 руб., что предполагает потенциал снижения на 11% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в материале аналитиков. "Акции "ВУШ Холдинга" с начала декабря выросли на 4,5%, отставая от индекса Мосбиржи (+6%) на фоне новостей о возможном объединении с "ЮрентБайк.ру", по которому ФАС уже предупредила о рисках ограничения конкуренции, - пишут эксперты. - Мы оцениваем вероятность сделки в 50% и видим в ее реализации потенциал разового роста выручки около 23% и дополнительного долгосрочного прироста на 4%-8% в год". Однако влияние высоких реальных ставок, налоговой нагрузки и нерыночных рисков привело к повышению дисконт-поправки до 40% и снижению аналитиками инвесткомпании расчетной справедливой стоимости до 84,24 руб. за акцию, что предполагает 11% потенциал снижения и обосновывает рекомендацию "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
30 января 2026 года 19:34
Рынок акций РФ в конце января вырос в ожидании переговоров по Украине, на данных о замедлении инфляции и ралли сырья
Рынок акций РФ в последнюю неделю января продолжил подъем в ожидании второго раунда переговоров по украинскому урегулированию, а также на данных Росстата о замедлении инфляции, повысивших вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ, и ралли сырьевых площадок (выросли нефть и металлы) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов, обновив максимум с сентября, но удержать его не смог. читать дальше
.30 января 2026 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу просел к 2780п на фоне коррекции драгметаллов, неделю и месяц закрыл в "плюсе"
Москва. 30 января. Российский рынок акций в пятницу скорректировался вниз вместе с ценами на металлы, а также на фоне сомнений в позитивных итогах предстоящих 1 февраля переговоров по украинскому урегулированию в отсутствие американской стороны. Индекс МосБиржи опустился в район 2780 пунктов. читать дальше
.30 января 2026 года 19:25
Рубль в пятницу заметно опустился в паре с юанем, скорректировался вниз перед выходными днями после роста накануне
Москва. 30 января. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал, скорректировавшись вниз перед выходными днями и после сильного повышения по итогам предыдущих торгов на ожиданиях новостей относительно очередной встречи переговорщиков об урегулировании российско-украинского конфликта, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби. читать дальше
.30 января 2026 года 19:05
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закрепится выше отметки 2800 пунктов на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Индекс Мосбиржи на этой неделе протестировал отметку 2800 пунктов, обновив максимумы с сентября. Но в пятницу индекс заметно скорректировался, что выглядит логичным с технической... читать дальше
.30 января 2026 года 18:18
Рост прибыли на акцию оставляет потенциал для положительной переоценки акций Норникеля, Полюса и РусАла - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рост прибыли на акцию оставляет потенциал для положительной переоценки акций "Норникеля", "Полюса" и "РусАла", говорится в комментарии экспертов "ВТБ Мои Инвестиции". "На рынке драгоценных металлов наблюдается повышенная волатильность, вызванная внешними факторами. Это сказывается на динамике... читать дальше
.30 января 2026 года 17:57
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю расширен до 10,5-11,1 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Рубль на текущей неделе продолжил тяготеть к укреплению, - отмечают эксперты. - Курс юаня откатывался ниже 10,8 рублей на фоне всплеска геополитического... читать дальше
.30 января 2026 года 17:35
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "подавать" и прогнозную цену акций "РусГидро" на уровне 0,49 рубля за штуку на фоне нейтральных операционных результатов компании за 2025 год, сообщается в комментарии аналитиков. "Операционные результаты компании за весь 2025 год выглядят ожидаемо... читать дальше
.30 января 2026 года 17:02
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $625,3 за штуку, что предполагает потенциал роста на 15%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Mastercard, оператор одной из крупнейших международных... читать дальше
.30 января 2026 года 16:38
"Т-Инвестиции" понизили прогноз для курса рубля до 95 руб./$1 к концу 2026 года, говорится в стратегии аналитиков на 1К2026. Рублю в базовом сценарии на 2026 год эксперты прогнозируют ослабление, хотя и более умеренное, чем ожидали ранее: в среднем около 95 руб/$1 к концу года. Давление на курс,... читать дальше
.30 января 2026 года 16:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям китайского технологического гиганта BYD Co. и понизил целевую цену с CNY 156,6 до CNY 119 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 28,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции BYD со второго полугодия... читать дальше
.30 января 2026 года 15:34
Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем, корректируется вниз перед выходными после роста накануне
Москва. 30 января. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль падает, корректируясь вниз перед выходными днями и после сильного повышения по итогам предыдущих торгов на ожиданиях новостей относительно очередной встречи переговорщиков об урегулировании российско-украинского конфликта, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби. читать дальше
.30 января 2026 года 15:19
Участие в размещении бондов НоваБев Групп интересно при ставке купона не ниже 15,50% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении облигаций "НоваБев Групп" серии 003Р-02 со сроком обращения 3 года интересно при ставке купона не ниже 15,50%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "НоваБев Групп" 2 февраля планирует провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций... читать дальше
.30 января 2026 года 14:46
Потенциальная цель для индекса Мосбиржи в начале февраля - верхняя граница диапазона 2900-2960 пунктов, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Российский рынок акций завершает январь с умеренно позитивным настроем: свежие недельные данные по инфляции (0,19% за 20-26 января, годовая... читать дальше
.30 января 2026 года 14:14
рс валютной пары доллар/рубль ненадолго может уйти ниже 75 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Однако уже в феврале-марте базовый сценарий смещается в сторону ослабления национальной валюты до 80-82 руб./$1 и 11-11,5 руб. за юань на фоне... читать дальше
.30 января 2026 года 13:47
"Финам" рекомендует "покупать" акции МКПАО "Эталон Груп" с прогнозной стоимостью на уровне 50,5 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Бумаги эмитента сейчас выглядят интересными для покупки, указывает эксперт: компания развивается в сегменте премиальной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.