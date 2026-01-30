"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "РусГидро"

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "подавать" и прогнозную цену акций "РусГидро" на уровне 0,49 рубля за штуку на фоне нейтральных операционных результатов компании за 2025 год, сообщается в комментарии аналитиков.

"Операционные результаты компании за весь 2025 год выглядят ожидаемо нейтрально, - пишут аналитики. - Ввод новых объектов, реализованных ранее, закономерно поддержал выработку и привел к умеренному расширению установленной мощности. Существенных сюрпризов в динамике операционных показателей нет - бизнес работает стабильно, но без ускорения. При этом структура генерации остается неоднородной: гидросегмент демонстрирует более уверенную динамику, тогда как тепловая генерация на Дальнем Востоке продолжает сдерживать общий эффект".

Эксперты "Цифра брокер" выделяют ключевой момент - стратегические приоритеты компании. Отказ от дивидендов за прошлый год и фокус на инвестиционную программу в ближайшем период, по их мнению, означают, что весь денежный поток будет направлен на капитальные вложения, а не на рост акционерной доходности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.