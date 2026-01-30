.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Что нового готовит россиянам февраль
С 1 февраля в России вступает в силу ряд новых законов и нормативных изменений, затрагивающих ключевые сферы повседневной жизни. Они повлияют на порядок предоставления социальных выплат, условия льготной ипотеки, а также на взаимоотношения...
 
Кредит экономике РФ в декабре сократился на 0,4%, в 2025 году вырос на 9,4%
Кредит экономике РФ в декабре сократился на 0,4% после роста на 1,5% в ноябре, говорится в комментарии Банка России. "В декабре 2025 года динамика кредита экономике была подвержена разовым колебаниям, связанным с особенностями структуры отдельных...
 
Стоимость аудиторских услуг может подорожать
В 2026 году цены на аудиторские услуги могут заметно вырасти, следует из опроса "Коммерсантом" участников рынка. По оценкам компаний ФБК и "Аудэкс", рост стоимости может составить 10-20%. В МКПЦ считают, что цены увеличатся на 15-20%. Гендиректор...
 
30 января 2026 года 15:34

Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем, корректируется вниз перед выходными после роста накануне

Москва. 30 января. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль падает, корректируясь вниз перед выходными днями и после сильного повышения по итогам предыдущих торгов на ожиданиях новостей относительно очередной встречи переговорщиков об урегулировании российско-украинского конфликта, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,956 руб., что на 19,15 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 1 рубль относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,73 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 1,47 рубля, до 91,93 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль может вернуться в верхнюю часть диапазона 10,5-11,1 руб. за юань на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Полагаем, что участники валютного рынка, учитывая отсутствие явных новостных указаний на существенный прогресс в ходе очередного раунда переговоров в Абу-Даби, займут выжидательные позиции. Локально отскоку валюты способствуют и некоторый откат нефтяных котировок, и завершение налогового периода", - отмечает эксперт в комментарии.

Рубль в целом пока сохраняет потенциал ослабления и возврата в диапазон 10,85-11 руб. за юань, но все будет зависеть от геополитических вводных, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Также эксперты отмечают, что в моменте давление на котировки нефти марки Brent оказывают новости об "энергетическом перемирии", но с учетом возможной реализации геополитических рисков на выходных цена на сырье пока вряд ли уйдет ниже $68,5 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что видит прогресс в том, что касается украинского урегулирования. "Мы видим серьезный прогресс", - сказал он в Белом доме.

Трамп похвалил своего спецпосланника Стива Уиткоффа, занимающегося, в частности, поисками решения украинского конфликта. "Он очень много работает с Россией и Украиной", - сказал президент США.

Также он повторил озвученное ранее утверждение, согласно которому Россия по просьбе США согласилась на неделю приостановить удары по некоторым объектам на Украине, чтобы жители меньше страдали от холода. "Мы ценим это решение", - добавил Трамп.

Президент США Дональд Трамп обратился с личной просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля для создания условий для переговоров, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю - до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал он журналистам.

Евросоюз планирует принять очередной пакет санкций против РФ 24 февраля, обсуждения на тему его содержания все еще идут, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Что касается 20-го пакета санкций, мы рассчитываем принять его 24 февраля. В рамках этого процесса страны вносят различные предложения", - сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что работа над санкциями продолжается, пакет ограничительных мер пока не согласован.

Нефть продолжает дешеветь днем в пятницу на фоне некоторого ослабления опасений относительно вероятности военной эскалации вокруг Ирана.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снижается на 0,45%, до $70,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали к этому времени на 0,58%, до $65,03 за баррель.

Накануне обе марки подорожали примерно на 3,5% и обновили многомесячные максимумы на опасениях эскалации конфликта между США и Ираном. Американский удар по иранским объектам может привести к перебоям поставок нефти из Ирана или к блокировке Ормузского пролива, через который следует примерно треть мировых транспортных потоков нефти.

Давление на нефтяные котировки в пятницу оказывает укрепление доллара США, повышающее стоимость нефти для держателей других валют.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


