Вероятный диапазон для индекса Мосбиржи в начале февраля - 2900-2960п - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциальная цель для индекса Мосбиржи в начале февраля - верхняя граница диапазона 2900-2960 пунктов, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"Российский рынок акций завершает январь с умеренно позитивным настроем: свежие недельные данные по инфляции (0,19% за 20-26 января, годовая 6,43%) слегка снизили опасения по поводу перегрева цен и укрепили веру в паузу ЦБ по ставке, что поддержало спрос на рискованные активы, - пишут эксперты. - Дополнительным психологическим фактором выступают ожидания раунда переговоров 1 февраля: инвесторы закладывают в котировки ненулевую вероятность деэскалации, поэтому геополитический риск на коротком горизонте воспринимается скорее как опция на позитив, чем как триггер распродажи".

На взгляд аналитиков, ключевым драйвером роста является мощное ралли в сырье: золото и серебро обновляют исторические максимумы (золото выше $5500 за унцию, серебро - выше $120), а промышленные металлы, включая медь, показывают двузначный рост с начала месяца, что разворачивает интерес к металлургам и добывающим компаниям. Одновременно цены на нефть марки Brent поднимались к $69-70 за баррель.

"По индексу Мосбиржи на дневном таймфрейме техническая картина выглядит умеренно позитивно: после двухмесячной консолидации рынок наконец вышел вверх: пробит верхний край диапазона, что технически усиливает "бычий" сценарий, - указывают стратеги инвесткомпании. - Индекс уверенно держится выше 50- и 100-дневных EMA, что подтверждает смену режима в пользу покупателей. "Ложку дегтя" вносят осцилляторы RSI и stochastic близки к зонам перекупленности, что создает угрозу локальной "разгрузки" в виде отката/боковика, но пока без поломки тренда. Потенциальные цели при продолжении движения - верхняя граница канала в районе 2900-2960 пунктов".

