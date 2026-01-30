.
30 января 2026 года 13:18
"Цифра брокер" рекомендует "продавать" акции РусГидро с прогнозной ценой 0,49 руб
"Цифра брокер" рекомендует "продавать" акции "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 0,49 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Операционные результаты эмитента по итогам 2025 года выглядят ожидаемо нейтрально, констатируют эксперты. Ввод новых объектов, реализованных ранее, закономерно поддержал выработку и привел к умеренному расширению установленной мощности. Существенных сюрпризов в динамике операционных показателей нет - бизнес работает стабильно, но без ускорения. Аналитики инвесткомпании отмечают, что при этом структура генерации остается неоднородной: гидросегмент демонстрирует более уверенную динамику, тогда как тепловая генерация на Дальнем Востоке продолжает сдерживать общий эффект. "Ключевой момент - стратегические приоритеты эмитента. Отказ от дивидендов за прошлый год и фокус на инвестиционную программу в ближайшем периоде означают, что весь денежный поток будет направлен на капитальные вложения, а не на рост акционерной доходности. Наш таргет по акциям "РусГидро" - 0,49 руб. ("продавать")", - пишут эксперты "Цифра брокера" в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
30 января 2026 года 17:57
Целевой диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю расширен до 10,5-11,1 руб./юань, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Рубль на текущей неделе продолжил тяготеть к укреплению, - отмечают эксперты. - Курс юаня откатывался ниже 10,8 рублей на фоне всплеска геополитического... читать дальше
.30 января 2026 года 17:35
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "подавать" и прогнозную цену акций "РусГидро" на уровне 0,49 рубля за штуку на фоне нейтральных операционных результатов компании за 2025 год, сообщается в комментарии аналитиков. "Операционные результаты компании за весь 2025 год выглядят ожидаемо... читать дальше
.30 января 2026 года 17:02
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Mastercard Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $625,3 за штуку, что предполагает потенциал роста на 15%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Mastercard, оператор одной из крупнейших международных... читать дальше
.30 января 2026 года 16:38
"Т-Инвестиции" понизили прогноз для курса рубля до 95 руб./$1 к концу 2026 года, говорится в стратегии аналитиков на 1К2026. Рублю в базовом сценарии на 2026 год эксперты прогнозируют ослабление, хотя и более умеренное, чем ожидали ранее: в среднем около 95 руб/$1 к концу года. Давление на курс,... читать дальше
.30 января 2026 года 16:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям китайского технологического гиганта BYD Co. и понизил целевую цену с CNY 156,6 до CNY 119 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 28,9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции BYD со второго полугодия... читать дальше
.30 января 2026 года 15:34
Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем, корректируется вниз перед выходными после роста накануне
Москва. 30 января. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль падает, корректируясь вниз перед выходными днями и после сильного повышения по итогам предыдущих торгов на ожиданиях новостей относительно очередной встречи переговорщиков об урегулировании российско-украинского конфликта, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби. читать дальше
.30 января 2026 года 15:19
Участие в размещении бондов НоваБев Групп интересно при ставке купона не ниже 15,50% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении облигаций "НоваБев Групп" серии 003Р-02 со сроком обращения 3 года интересно при ставке купона не ниже 15,50%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров. "НоваБев Групп" 2 февраля планирует провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций... читать дальше
.30 января 2026 года 14:46
Потенциальная цель для индекса Мосбиржи в начале февраля - верхняя граница диапазона 2900-2960 пунктов, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Российский рынок акций завершает январь с умеренно позитивным настроем: свежие недельные данные по инфляции (0,19% за 20-26 января, годовая... читать дальше
.30 января 2026 года 14:14
рс валютной пары доллар/рубль ненадолго может уйти ниже 75 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Однако уже в феврале-марте базовый сценарий смещается в сторону ослабления национальной валюты до 80-82 руб./$1 и 11-11,5 руб. за юань на фоне... читать дальше
.30 января 2026 года 13:47
"Финам" рекомендует "покупать" акции МКПАО "Эталон Груп" с прогнозной стоимостью на уровне 50,5 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Бумаги эмитента сейчас выглядят интересными для покупки, указывает эксперт: компания развивается в сегменте премиальной... читать дальше
.30 января 2026 года 12:47
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Самолет" на уровне 1550 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитика Лауры Кузнецовой. "Эмитент неплохо закрыл 2025 год на операционном уровне, несмотря на сложность рынка. Позитивно, что группа продолжает... читать дальше
.30 января 2026 года 12:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Эмитент раскрыл нейтральные операционные результаты за декабрь 2025 года. В целом... читать дальше
.30 января 2026 года 11:39
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Минфин РФ готовит проект указа, предусматривающий введение экспортных пошлин на... читать дальше
.30 января 2026 года 11:14
бль в целом пока сохраняет потенциал ослабления и возврата в диапазон 10,85-11 руб. за юань, но все будет зависеть от геополитических вводных, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что в моменте давление на котировки нефти марки Brent оказывают... читать дальше
.30 января 2026 года 10:48
Курс валютной пары юань/рубль может вернуться в верхнюю часть диапазона 10,5-11,1 руб. за юань на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Полагаем, что участники валютного рынка, учитывая отсутствие явных новостных указаний на... читать дальше
