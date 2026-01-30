Рубль утром корректируется вниз в паре с юанем после роста накануне

Москва. 30 января. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль корректируется вниз после сильного повышения по итогам предыдущих торгов и на фоне активно дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8215 руб. (+5,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 7,87 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно дальнейшего урегулирования российско-украинского конфликта с очередной встречи переговорщиков на эту тему, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что видит прогресс в том, что касается украинского урегулирования. "Мы видим серьезный прогресс", - сказал он в Белом доме.

Трамп похвалил своего спецпосланника Стива Уиткоффа, занимающегося, в частности, поисками решения украинского конфликта. "Он очень много работает с Россией и Украиной", - сказал президент США.

Также он повторил озвученное ранее утверждение, согласно которому Россия по просьбе США согласилась на неделю приостановить удары по некоторым объектам на Украине, чтобы жители меньше страдали от холода. "Мы ценим это решение", - добавил Трамп.

Евросоюз планирует принять очередной пакет санкций против РФ 24 февраля этого года, обсуждения на тему его содержания все еще идут, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Что касается 20-го пакета санкций, мы рассчитываем принять его 24 февраля. В рамках этого процесса страны вносят различные предложения", - сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что работа над санкциями продолжается, пакет ограничительных мер пока не согласован.

Цены на нефть активно снижаются утром в пятницу после подъема до многомесячных максимумов накануне. В четверг нефть эталонных сортов выросла в пределах 3,4-3,5%.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:09 мск уменьшается на 1,44%, до $69,69 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,83%, до $64,22 за баррель.

Несмотря на откат, цены на нефть, вероятно, покажут значительный рост по итогам января: с начала месяца Brent прибавила более 14%, а WTI - порядка 12%. Поддержку нефтяному рынку оказали опасения эскалации конфликта между США и Ираном, следствием которой может стать нарушение поставок иранской нефти или блокировка транспортировки сырья через Ормузский пролив.

Президент США Трамп заявил в среду, что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по ядерной программе.

В четверг глава Белого дома сообщил, что в последние дни вел переговоры по Ирану и планирует продолжить их. Трамп также повторил, что в данный момент много "очень мощных" кораблей США направляются в Иран. "Было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать", - сказал он.