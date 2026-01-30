Курс рубля может уйти в верхнюю часть диапазона 10,5-11,1 руб./юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может вернуться в верхнюю часть диапазона 10,5-11,1 руб. за юань на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Полагаем, что участники валютного рынка, учитывая отсутствие явных новостных указаний на существенный прогресс в ходе очередного раунда переговоров в Абу-Даби, займут выжидательные позиции. Локально отскоку валюты способствуют и некоторый откат нефтяных котировок и завершение налогового периода", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.