Индекс Мосбиржи перейдет в пятницу к торгам в диапазоне 2790-2840п - ПСБ

Индекс Мосбиржи перейдет к проторговке диапазона 2790-2840 пунктов в пятницу, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Сценарий проверки на прочность отметки 2800 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит логичным, считает эксперт.

"В условиях высоких новостных рисков выходных и отсутствия новых геополитических вводных инвесторы могут частично зафиксировать краткосрочную прибыль., но мы склонны рассчитывать, что "круглая" отметка будет удержана - для распродаж и закрепления ниже значимых поводов не видим", - пишет Локтюхов.

"Продолжаем позитивно смотреть на бумаги чермета и внутренние истории во главе с финансами и сильными историями в "хайтеке", - указывает аналитик ПСБ в обзоре. - Бумаги цветмета, технически перегретого и лишенного конъюнктурной поддержки ввиду корректирующихся драгметаллов, выглядят безыдейно и могут в ближайшее время демонстрировать выраженно негативную динамику котировок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.