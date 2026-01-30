Боковое движение индекса RGBI пока продолжится - ПСБ

Краткосрочно основным сценарием для рынка рублевых госбумаг остается продолжение консолидации в узком диапазоне, данные по инфляции поддержат спрос на ОФЗ, однако для перехода к росту пока триггеров недостаточно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ приостановил снижение, торгуясь в диапазоне 116-117 пунктов по индексу RGBI, констатирует эксперт.

Сохранение инфляционных ожиданий и замедление недельной инфляции несколько повысили шансы на снижение ставки в феврале. Вместе с тем, отмечает Грицкевич в обзоре, необходимо дальнейшее подтверждение тренда на затухание инфляционного, в результате чего интрига по ключевой ставке ЦБ РФ, вероятно, будет сохраняться вплоть до 13 февраля 2026 года.

Дополнительным фактором поддержки рынка, указывает аналитик ПСБ, остается геополитика, в частности, продолжение переговоров по украинскому вопросу на предстоящих выходных.

Краткосрочно основным сценарием для рынка ОФЗ остается продолжение консолидации в узком диапазоне - данные по инфляции поддержат спрос на госбумаги, однако для перехода к росту пока триггеров недостаточно, заключает Грицкевич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.