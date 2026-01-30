.
30 января 2026 года 09:33
Закрепление индекса Мосбиржи выше 2800п откроет путь к более высоким целям - "Цифра брокер"
Закрепление индекса Мосбиржи выше уровня в 2800 пунктов при сохранении позитивного внешнего фона и стабильных цен на нефть откроет ему путь к более высоким целям, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эксперты отмечают, что на следующей неделе фокус внимания инвесторов будет сосредоточен на развитии геополитической ситуации. Рынок будет активно отыгрывать новости, поступающие со встречи представителей России и Украины в Абу-Даби, которая запланирована на 1 февраля. Ожидания прогресса в переговорах могут стать стимулом для дальнейшего роста индексов или, наоборот, спровоцировать повышенную волатильность на рынке в случае отсутствия конкретики, указывают в инвесткомпании. Участники рынка также продолжат следить за российскими эмитентами, которые будут публиковать операционные и финансовые результаты за 2025 год. Сезон отчетности уже начался, и цифры по объемам продаж и производственным показателям будут определять инвестиционную привлекательность отдельных акций в ближайшие дни, говорится в обзоре "Цифра брокера". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
30 января 2026 года 11:14
бль в целом пока сохраняет потенциал ослабления и возврата в диапазон 10,85-11 руб. за юань, но все будет зависеть от геополитических вводных, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что в моменте давление на котировки нефти марки Brent оказывают... читать дальше
.30 января 2026 года 10:48
Курс валютной пары юань/рубль может вернуться в верхнюю часть диапазона 10,5-11,1 руб. за юань на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Полагаем, что участники валютного рынка, учитывая отсутствие явных новостных указаний на... читать дальше
.30 января 2026 года 10:29
ссийский фондовый рынок в начале торговой сессии пятницы готов к восстановлению от краткосрочных поддержек во многом благодаря техническим факторам, а также ожиданиям очередного раунда трехсторонних переговоров с Украиной и США, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес... читать дальше
.30 января 2026 года 10:03
Индекс Мосбиржи перейдет к проторговке диапазона 2790-2840 пунктов в пятницу, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. Сценарий проверки на прочность отметки 2800 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит логичным, считает эксперт. "В... читать дальше
.30 января 2026 года 09:47
Краткосрочно основным сценарием для рынка рублевых госбумаг остается продолжение консолидации в узком диапазоне, данные по инфляции поддержат спрос на ОФЗ, однако для перехода к росту пока триггеров недостаточно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий... читать дальше
.30 января 2026 года 09:17
огнозная стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" на конец 2026 года сохраняется на уровне 4895 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Опубликованные операционные результаты эмитента за 12М25 без сюрпризов, нейтральные, констатируют... читать дальше
.29 января 2026 года 20:00
Рынок акций РФ к закрытию торгов растерял большую часть дневного роста после заявлений Ушакова, индекс МосБиржи не удержал 2800п
Москва. 29 января. Рост рынка акций РФ в четверг на данных Росстата о замедлении недельной инфляции и на фоне ралли сырьевых рынков (фьючерс на нефть Brent превысил $70 за баррель) сменился вечером откатом после заявлений помощника президента РФ Юрия Ушакова об обстоятельствах следующих переговоров по украинскому урегулированию 1 февраля. Индекс МосБиржи в течение дня поднимался выше 2840 пунктов, обновив максимум с середины сентября, но к закрытию растерял большую часть роста и вернулся на уровень ниже 2800 пунктов. читать дальше
.29 января 2026 года 19:23
Рубль в четверг уверенно вырос в паре с юанем благодаря нефти и надеждам на внешнеполитический прогресс
Москва. 29 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль сильно вырос благодаря уверенно дорожающей нефти и ожиданиям позитивных новостей относительно дальнейшего урегулирования российско-украинского конфликта с очередной встречи переговорщиков на эту тему, которая состоится 1 февраля в Абу-Даби. читать дальше
.29 января 2026 года 19:03
Акции ВТБ, Аренадаты и Промомеда могут быть наиболее устойчивыми в феврале - "Газпромбанк Инвестиции"
алитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" выбрали три компании, акции которых могут быть устойчивее других в феврале 2026 года. Среди эмитентов ВТБ, "Аренадата" и "Промомед", сообщается в комментарии. В конце февраля ВТБ раскроет финансовый отчет по МСФО за 2025 год. Аналитики ожидают, что чистая... читать дальше
.29 января 2026 года 18:31
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций NextEra Energy с прогнозной стоимостью $88,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 1,3% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций инвестиционной компании Максима Абрамова. "Рост котировок NEE в последнее... читать дальше
.29 января 2026 года 18:11
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 80 рублей до 60 рублей за штуку, сообщается в обзоре компании. Рекомендация "покупать" при этом для этих бумаг была сохранена. Как отмечают аналитики, при текущих ценах и курсе рубля компания ежегодно... читать дальше
.29 января 2026 года 17:50
ФРС США может пойти на два снижения базовой ставки в текущем году, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая. Регулятор на заседании 27-28 января впервые с сентября прошлого года сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds... читать дальше
.29 января 2026 года 17:22
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций UnitedHealth Group с "негативной" до "позитивной", понизив при этом прогнозную стоимость с $390 до $340 за штуку, сообщается в материале аналитика Айнур Дуйсембаевой. Эмитент остается структурным лидером сектора медстрахования, который сочетает... читать дальше
.29 января 2026 года 16:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. "Операционные результаты эмитента за 4К25 несколько ниже наших ожиданий,... читать дальше
.29 января 2026 года 16:15
Волатильность в акциях Microsoft Corp., вероятно, останется повышенной в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Акции эмитента на премаркете снижаются в цене на 6,3% после выхода отчетности за 4К25, зафиксировавшей рост капитальных расходов на 66% (до $37,5 млрд) при... читать дальше
