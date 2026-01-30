Закрепление индекса Мосбиржи выше 2800п откроет путь к более высоким целям - "Цифра брокер"

Закрепление индекса Мосбиржи выше уровня в 2800 пунктов при сохранении позитивного внешнего фона и стабильных цен на нефть откроет ему путь к более высоким целям, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эксперты отмечают, что на следующей неделе фокус внимания инвесторов будет сосредоточен на развитии геополитической ситуации. Рынок будет активно отыгрывать новости, поступающие со встречи представителей России и Украины в Абу-Даби, которая запланирована на 1 февраля. Ожидания прогресса в переговорах могут стать стимулом для дальнейшего роста индексов или, наоборот, спровоцировать повышенную волатильность на рынке в случае отсутствия конкретики, указывают в инвесткомпании.

Участники рынка также продолжат следить за российскими эмитентами, которые будут публиковать операционные и финансовые результаты за 2025 год. Сезон отчетности уже начался, и цифры по объемам продаж и производственным показателям будут определять инвестиционную привлекательность отдельных акций в ближайшие дни, говорится в обзоре "Цифра брокера".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.