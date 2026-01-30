Прогнозная цена акций Т-Технологий сохраняется на уровне 4895 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" на конец 2026 года сохраняется на уровне 4895 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Опубликованные операционные результаты эмитента за 12М25 без сюрпризов, нейтральные, констатируют эксперты.

Результаты по МСФО будут опубликованы в марте.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.