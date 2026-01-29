Акции Северстали выглядят весьма привлекательно с фундаментальной точки зрения - ПСБ

Акции "Северстали" выглядят весьма привлекательно с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии банка ПСБ.

Стратеги банка открыли позицию в акциях "Северстали":

- Цена: 986 руб.

- Цель: 1120 руб.

- Стоп-лосс: 955 руб.

"Акции "Северстали" выглядят весьма привлекательно с фундаментальной точки зрения и пока заметно отстают от рынка в целом, - отмечают эксперты. - По мере ожидаемого нами улучшения ситуации на рынке и закрепления индекса Мосбиржи выше отметки 2800 пунктов, ждем оживления спроса на них, как и на сегмент чермета в целом. Поддержку притоку в бумаги сталелитейщиков может оказать и уже явная перегретость цветмета".

