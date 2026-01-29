"Финам" понизил рейтинг акций "ВИ.ру" до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с "покупать" до "держать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 78,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

"С момента повышения рейтинга для акций эмитента их цена на фоне общего роста российского фондового рынка прибавила 13%. В связи с приближением бумаг к своей справедливой стоимости мы понижаем их рейтинг, потенциал роста - 2%, - пишет эксперт. - Для оценки целевой стоимости мы использовали сравнительный подход, включающий оценку по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2026 год относительно аналогов".

Основным риском для "ВИ.ру", по мнению Магомедова, остается смещение прогнозов от быстрого роста к зрелой бизнес-модели на фоне волатильной экономики и ограниченного спроса в DIY-секторе. Даже при акценте на прибыли и эффективности любые разочаровывающие результаты по выручке или темпам роста могут привести к снижению интереса со стороны инвесторов, которые все еще ориентируются на истории роста и ожидают быстрого расширения бизнеса, отмечает он.

Ослабление рубля может оказать негативное влияние на рентабельность части СТМ-продукции, производящейся в Китае, а также на импорт из Китая, Индии и Тайваня, обращает внимание аналитик "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.