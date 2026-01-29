.
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков

ПСБ сохраняет прогнозную цену бумаг Норникеля на уровне 185 руб
29 января 2026 года 11:58
ПСБ сохраняет прогнозную цену бумаг Норникеля на уровне 185 руб
Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" на уровне 185 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Евгения Локтюхова. Производственные итоги 2025 года и прогнозы эмитента на 2026 год в целом носят ожидаемый характер - компания пока не может похвастаться органическим ростом или улучшением качества перерабатываемого сырья, отмечает эксперт. "Но данную новость мы склонны расценивать как скорее носящую нейтральный характер для бумаг "Норникеля". Ключевую поддержку оказывает крайне благоприятная ценовая конъюнктура рынков металлов, позволяющая рассчитывать на рост доходов в текущем году, - пишет Локтюхов. - Мы ожидаем роста выручки "Норникеля" на 22-26%, EBITDA - на 40-50%, чистой прибыли - на 50-60%. И надеемся на активизацию обсуждения акционерами дивидендной политики. Сохраняем оценку справедливой стоимости бумаг на горизонте года на уровне 185 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
29 января 2026 года 16:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. "Операционные результаты эмитента за 4К25 несколько ниже наших ожиданий,... читать дальше
.29 января 2026 года 16:15
Волатильность в акциях Microsoft Corp., вероятно, останется повышенной в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Акции эмитента на премаркете снижаются в цене на 6,3% после выхода отчетности за 4К25, зафиксировавшей рост капитальных расходов на 66% (до $37,5 млрд) при... читать дальше
.29 января 2026 года 15:46
ции МКПАО "Т-Технологии" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты положительно оценивают результаты Т-банка за 2025 год по РСБУ, отмечая при этом, что его прибыль не включает прибыли страхового и брокерского... читать дальше
.29 января 2026 года 15:15
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в обзоре аналитиков банка. "X5" опубликовала операционные результаты за 4К25 и 2025 год. Рост выручки в 4К25 замедлился до 14,9% г/г по сравнению с 18,5% г/г в 3К25. По итогам 2025 года... читать дальше
.29 января 2026 года 14:46
Обновленный прогноз SberCIB Investment Research для пары рубль/юань на конец 2026 года составляет 13,2 руб./юань, для пары рубль/доллар - 90 руб./$1, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. Прогноз на февраль сместился к уровням около 80 руб./$1 и 11,4 руб./юань. "По итогам 2026 года... читать дальше
.29 января 2026 года 14:11
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Microsoft Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $501,44 за штуку, что предполагает потенциал роста на 8,5%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Microsoft опубликовала сильный отчет за 2 квартал 2026 финансового года, превзойдя... читать дальше
.29 января 2026 года 13:30
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре аналитиков банка. "Норникель" представил производственные показатели за 2025 год. "Динамика производства в 4К25 поспособствовала выполнению годового прогноза, оцениваем позитивно, - пишут... читать дальше
.29 января 2026 года 13:05
Акции "Северстали" выглядят весьма привлекательно с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии банка ПСБ. Стратеги банка открыли позицию в акциях "Северстали": - Цена: 986 руб. - Цель: 1120 руб. - Стоп-лосс: 955 руб. "Акции "Северстали" выглядят весьма привлекательно с... читать дальше
.29 января 2026 года 12:43
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет долгосрочную "нейтральную" оценку бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. "Считаем операционные результаты эмитента за 2025 год нейтральными. В целом они совпали с нашими... читать дальше
.29 января 2026 года 12:20
"Финам" понизил рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с "покупать" до "держать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 78,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "С момента повышения рейтинга для акций эмитента их цена на фоне общего роста... читать дальше
.29 января 2026 года 11:37
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина. "Группа X5 представила свои операционные результаты за 4К2025, которые... читать дальше
.29 января 2026 года 11:16
ции ГМК "Норильский никель" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений в сложившихся условиях, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил производственные результаты за 2025 год, а также раскрыл план на 2026 год. Эксперты сервиса нейтрально оценивают... читать дальше
.29 января 2026 года 10:59
Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Рынок ОФЗ в среду продолжил торговаться в боковике в диапазоне 116-117 пунктов по индексу RGBI, - отмечает... читать дальше
.29 января 2026 года 10:42
Штурм отметки 2800 пунктов индекса Мосбиржи в четверг будет продолжен, говорится в комментарии аналитиков "Алор Брокер". "Индекс Мосбиржи в среду вновь доходил до отметки 2800 пунктов, но отразился от нее и снизился на 0,2%, - напоминают эксперты. - В четверг штурм отметки будет продолжен, однако... читать дальше
.29 января 2026 года 10:26
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций ГМК "Норильский никель" до 201 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Норникель" представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал и весь 2025 год, - пишет... читать дальше
