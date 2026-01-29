"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций X5

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина.

"Группа X5 представила свои операционные результаты за 4К2025, которые совпали с нашими ожиданиями, - пишет эксперт. - Рост выручки по итогам октября-декабря составил 14,9% г/г против 18,5% г/г в предыдущем отчетном периоде. Замедление роста в основном было связано со снижением темпов продовольственной инфляции в конце прошлого года. Всего за 2025 год продажи X5 выросли на 18,8% г/г при целевом уровне менеджмента около 20%. Свои финансовые результаты ритейлер должен представить 20 марта. Мы полагаем, что рентабельность скор. EBITDA за год соответствовала прогнозу компании и была в диапазоне 5,8-6%".

