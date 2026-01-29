Рубль утром слегка дорожает в паре с юанем на фоне растущей нефти

Москва. 29 января. Китайский юань незначительно опускается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль слегка дорожает на фоне растущей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,943 руб. (-0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на уровне действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19% после 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

С начала года к 26 января рост цен составил 1,91% (в январе 2025 года рост цен за 26 дней был ниже - 1,11%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 26 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января (но ускорилась с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Цены на нефть продолжают расти в утром четверг и находятся вблизи максимумов с сентября на опасениях удара США по Ирану.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск растет на 1,62%, до $69,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 1,71%, до $64,3 за баррель.

Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу, передает CNN.

Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Abraham Lincoln находится в Аравийском море у побережья Омана.

Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 278 тыс. баррелей.

Кроме того, добыча в США сократилась из-за снегопадов и морозов, которые также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема).