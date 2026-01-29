Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов в среду, Nasdaq вырос. Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики в среду. Нефть активно дорожает в четверг на геополитических рисках, Brent торгуется у $69,3 за баррель.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 практически не изменились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе.

Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) были ожидаемыми: американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении, опубликованном по итогам заседания, говорится, что экономика США продолжает уверенно расти, а инфляция остается повышенной. Федрезерв также отметил "некоторые признаки стабилизации" рынка труда США, убрав из текста заявления прежнюю формулировку об увеличении риска ухудшения ситуации с занятостью.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции был довольно осторожен в формулировках. Он вновь повторил, что "денежно-кредитная политика не имеет заранее установленного курса", и решения по ставке будут приниматься на каждом конкретном заседании.

Двое из двенадцати участников заседания - члены совета управляющих ФРС Стивен Миран и Кристофер Уоллер - высказались в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Котировки бумаг чипмейкеров выросли в среду благодаря сильным отчетам нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding и южнокорейской SK Hynix, выпускающей чипы памяти. ASML сообщила о рекордном объеме полученных заказов в четвертом квартале, SK Hynix обновила рекорды прибыли и выручки.

Бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) подскочили в цене на 11%, Microchip Technology (SPB: MCHP) Inc. - на 6,8%, Micron Technology Inc. - на 6,1%. Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 1,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 0,3%.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones в среду стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+4%). Уверенный подъем также продемонстрировали бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (+1,5%) и Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+1%).

Капитализация GE Vernova (SPB: GEV) увеличилась на 2,7% благодаря хорошей отчетности компании и улучшению ею прогнозов на 2026 год.

В числе лидеров снижения в Dow Jones оказались акции Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-2,6%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (-1,9%) и Nike Inc. (SPB: NKE) (-1,4%).

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), сообщившей о намерении сократить 16 тыс. рабочих мест, опустилась на 0,7%.

Цена бумаг United Parcel Service Inc. упала на 3,3%. Оператор службы экспресс-доставки анонсировал план сокращения до 30 тыс. рабочих мест и закрытия 24 логистических объектов в 2026 году.

Акции General Dynamics подешевели на 2,7%. Производитель военной и аэрокосмической техники увеличил выручку в четвертом квартале 2025 года на 8%, что оказалось лучше прогнозов рынка. При этом его чистая прибыль осталась на уровне предыдущего года.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду повысился на 0,02% - до 49015,6 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,01% - до 6978,03 пункта. В начале сессии индекс впервые поднялся выше отметки 7000 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,17%, составив 23857,45 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в четверг.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,05%. Гонконгский Hang Seng поднимается на 0,34%, демонстрируя позитивную динамику седьмую сессию подряд.

На Гонконгской бирже активно повышаются котировки бумаг Xinyi Glass (+5%), Longfor Group (+4,9%), China Overseas Land & Investment (+3,8%), Zijin Mining (+3,4%), China Resources Land (+3,3%), Haidilao International (+3,2%), CNOOC Ltd. (+2,9%), New Oriental Education & Technology (+2,9%), PetroChina Co. (SPB: 857) (+2,7%) и Anta Sports Products (+2,5%).

Самое сильное падение демонстрирует оператор казино Sands China, теряющий 7,6% капитализации после квартальной отчетности. Рыночная стоимость Galaxy Entertainment Group сокращается на 4,3%, Trip.com - на 3%, Li Auto (SPB: LI) - на 2,4%, Innovent Biologics - на 2,3%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,1%, Semiconductor Manufacturing International - на 2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличивается на 0,11%.

Бумаги чипмейкера Advantest Corp., отчитавшегося о рекордных продажах и прибыли в третьем финквартале, а также улучшившего годовой прогноз прибыли, дорожают на 7,3%.

Котировки акций выпускающей цветные металлы Sumitomo Metal Mining растут на 8,1%, машиностроительных IHI Corp. и Mitsubishi Heavy Industries - на 3,9% и 3,1% соответственно, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 3,3%.

Капитализация консалтинговой BayCurrent сокращается на 8,4%, производителей полупроводниковой продукции Lasertec, Tokyo Electron и Disco - на 6,2%, 6,1% и 4,3% соответственно, занимающейся тестированием программного обеспечения SHIFT Inc. - на 5,5%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,67%.

Цена бумаг крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снижается на 1,1%, несмотря на то, что чистая прибыль компании в четвертом квартале оказалась лучше прогнозов.

Чипмейкер SK Hynix увеличивает рыночную стоимость на 2,2% после сильной квартальной отчетности.

Акции автомобильной Hyundai Motor дорожают на 1,5%. Производитель аккумуляторов LG Energy Solution сокращает капитализацию на 3,6%, сталелитейная Posco - на 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,07%.

В тройку лидеров снижения вошли горнодобывающая Iluka Resources Ltd. (-14,1%), занимающаяся продажей нефтепродуктов Viva Energy Group Ltd. (-8,1%), а также производитель никеля, меди и лития IGO Ltd. (-5,8%).

Наиболее существенно выросли в цене бумаги поставщика урана Deep Yellow (+12,4%), биржевого оператора ASX Ltd. (+7,5%) и производителя сантехники Reece Ltd. (+7,2%).

Котировки крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысились на 1,8% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти в утром четверг и находятся вблизи максимумов с сентября на опасениях удара США по Ирану.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск растет на $0,89 (1,3%), до $69,29 за баррель. В среду контракт вырос в цене на $0,83 (1,23%), до $68,40 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,95 (1,5%), до $64,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,82 (1,31%), до $63,21 за баррель.

Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу, передает CNN.

В том числе президент рассматривает авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам силовых структур, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям, сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Abraham Lincoln находится в Аравийском море у побережья Омана.

Также накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 278 тыс. баррелей.

Кроме того, добыча в США сократилась из-за снегопадов и морозов, которые также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема).

"Цены на нефть нашли поддержку в связанных с погодой сокращениях добычи в ряде регионов США, а также в неожиданном падении запасов топлива в Штатах, которые временно ослабили опасения по поводу избыточного предложения", - отметила Приянка Сачдева из Phillip Nova.