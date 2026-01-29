.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Почему замедлилась инфляция
Аналитики объяснили замедление инфляции после всплеска в начале месяца. Фактор повышения НДС исчерпал свое влияние к концу января, пишут "Ведомости" Инфляция с 20 по 26 января 2026 г. составила 0,19%, следует из данных Росстата. Темпы значительно...
 
Что будет с ценами на бензин в 2026 году
Российский топливный рынок в 2025 году столкнулся с очередными вызовами — рисками дефицита бензина и сложной макроэкономической конъюнктурой. Это привело к резкому росту оптовых цен на топливо, контролировать которые правительству пришлось вручную....
 
Правила семейной ипотеки изменятся с 1 февраля
С 1 февраля 2026 года в программе семейной ипотеки начнет действовать принцип одна семья — одна льготная ипотека : супругов будут рассматривать как одного заемщика, даже если ранее кредит оформлялся только на мужа или жену. Новые правила должны...
 
29 января 2026 года 09:10

Нефть активно дорожает

Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов в среду, Nasdaq вырос. Рынки акций Азии не демонстрируют единой динамики в среду. Нефть активно дорожает в четверг на геополитических рисках, Brent торгуется у $69,3 за баррель.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 практически не изменились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе.

Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) были ожидаемыми: американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении, опубликованном по итогам заседания, говорится, что экономика США продолжает уверенно расти, а инфляция остается повышенной. Федрезерв также отметил "некоторые признаки стабилизации" рынка труда США, убрав из текста заявления прежнюю формулировку об увеличении риска ухудшения ситуации с занятостью.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции был довольно осторожен в формулировках. Он вновь повторил, что "денежно-кредитная политика не имеет заранее установленного курса", и решения по ставке будут приниматься на каждом конкретном заседании.

Двое из двенадцати участников заседания - члены совета управляющих ФРС Стивен Миран и Кристофер Уоллер - высказались в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Котировки бумаг чипмейкеров выросли в среду благодаря сильным отчетам нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding и южнокорейской SK Hynix, выпускающей чипы памяти. ASML сообщила о рекордном объеме полученных заказов в четвертом квартале, SK Hynix обновила рекорды прибыли и выручки.

Бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) подскочили в цене на 11%, Microchip Technology (SPB: MCHP) Inc. - на 6,8%, Micron Technology Inc. - на 6,1%. Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 1,6%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 0,3%.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones в среду стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+4%). Уверенный подъем также продемонстрировали бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (+1,5%) и Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) (+1%).

Капитализация GE Vernova (SPB: GEV) увеличилась на 2,7% благодаря хорошей отчетности компании и улучшению ею прогнозов на 2026 год.

В числе лидеров снижения в Dow Jones оказались акции Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-2,6%), Honeywell International (SPB: HON) Inc. (-1,9%) и Nike Inc. (SPB: NKE) (-1,4%).

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), сообщившей о намерении сократить 16 тыс. рабочих мест, опустилась на 0,7%.

Цена бумаг United Parcel Service Inc. упала на 3,3%. Оператор службы экспресс-доставки анонсировал план сокращения до 30 тыс. рабочих мест и закрытия 24 логистических объектов в 2026 году.

Акции General Dynamics подешевели на 2,7%. Производитель военной и аэрокосмической техники увеличил выручку в четвертом квартале 2025 года на 8%, что оказалось лучше прогнозов рынка. При этом его чистая прибыль осталась на уровне предыдущего года.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду повысился на 0,02% - до 49015,6 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,01% - до 6978,03 пункта. В начале сессии индекс впервые поднялся выше отметки 7000 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,17%, составив 23857,45 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в четверг.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,05%. Гонконгский Hang Seng поднимается на 0,34%, демонстрируя позитивную динамику седьмую сессию подряд.

На Гонконгской бирже активно повышаются котировки бумаг Xinyi Glass (+5%), Longfor Group (+4,9%), China Overseas Land & Investment (+3,8%), Zijin Mining (+3,4%), China Resources Land (+3,3%), Haidilao International (+3,2%), CNOOC Ltd. (+2,9%), New Oriental Education & Technology (+2,9%), PetroChina Co. (SPB: 857) (+2,7%) и Anta Sports Products (+2,5%).

Самое сильное падение демонстрирует оператор казино Sands China, теряющий 7,6% капитализации после квартальной отчетности. Рыночная стоимость Galaxy Entertainment Group сокращается на 4,3%, Trip.com - на 3%, Li Auto (SPB: LI) - на 2,4%, Innovent Biologics - на 2,3%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,1%, Semiconductor Manufacturing International - на 2%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличивается на 0,11%.

Бумаги чипмейкера Advantest Corp., отчитавшегося о рекордных продажах и прибыли в третьем финквартале, а также улучшившего годовой прогноз прибыли, дорожают на 7,3%.

Котировки акций выпускающей цветные металлы Sumitomo Metal Mining растут на 8,1%, машиностроительных IHI Corp. и Mitsubishi Heavy Industries - на 3,9% и 3,1% соответственно, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - на 3,3%.

Капитализация консалтинговой BayCurrent сокращается на 8,4%, производителей полупроводниковой продукции Lasertec, Tokyo Electron и Disco - на 6,2%, 6,1% и 4,3% соответственно, занимающейся тестированием программного обеспечения SHIFT Inc. - на 5,5%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,67%.

Цена бумаг крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снижается на 1,1%, несмотря на то, что чистая прибыль компании в четвертом квартале оказалась лучше прогнозов.

Чипмейкер SK Hynix увеличивает рыночную стоимость на 2,2% после сильной квартальной отчетности.

Акции автомобильной Hyundai Motor дорожают на 1,5%. Производитель аккумуляторов LG Energy Solution сокращает капитализацию на 3,6%, сталелитейная Posco - на 2,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,07%.

В тройку лидеров снижения вошли горнодобывающая Iluka Resources Ltd. (-14,1%), занимающаяся продажей нефтепродуктов Viva Energy Group Ltd. (-8,1%), а также производитель никеля, меди и лития IGO Ltd. (-5,8%).

Наиболее существенно выросли в цене бумаги поставщика урана Deep Yellow (+12,4%), биржевого оператора ASX Ltd. (+7,5%) и производителя сантехники Reece Ltd. (+7,2%).

Котировки крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысились на 1,8% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти в утром четверг и находятся вблизи максимумов с сентября на опасениях удара США по Ирану.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск растет на $0,89 (1,3%), до $69,29 за баррель. В среду контракт вырос в цене на $0,83 (1,23%), до $68,40 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,95 (1,5%), до $64,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,82 (1,31%), до $63,21 за баррель.

Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу, передает CNN.

В том числе президент рассматривает авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам силовых структур, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям, сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что американский авианосец USS Abraham Lincoln находится в Аравийском море у побережья Омана.

Также накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 278 тыс. баррелей.

Кроме того, добыча в США сократилась из-за снегопадов и морозов, которые также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема).

"Цены на нефть нашли поддержку в связанных с погодой сокращениях добычи в ряде регионов США, а также в неожиданном падении запасов топлива в Штатах, которые временно ослабили опасения по поводу избыточного предложения", - отметила Приянка Сачдева из Phillip Nova.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


29 января 2026 года 16:46
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций X5
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Марины Кичкайло и Андрея Шарова. "Операционные результаты эмитента за 4К25 несколько ниже наших ожиданий,...    читать дальше
29 января 2026 года 16:15
Волатильность в акциях Microsoft пока останется повышенной - инвестбанк "Синара"
Волатильность в акциях Microsoft Corp., вероятно, останется повышенной в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Акции эмитента на премаркете снижаются в цене на 6,3% после выхода отчетности за 4К25, зафиксировавшей рост капитальных расходов на 66% (до $37,5 млрд) при...    читать дальше
29 января 2026 года 15:46
Акции Т-Технологий остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции МКПАО "Т-Технологии" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты положительно оценивают результаты Т-банка за 2025 год по РСБУ, отмечая при этом, что его прибыль не включает прибыли страхового и брокерского...    читать дальше
29 января 2026 года 15:15
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций X5
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в обзоре аналитиков банка. "X5" опубликовала операционные результаты за 4К25 и 2025 год. Рост выручки в 4К25 замедлился до 14,9% г/г по сравнению с 18,5% г/г в 3К25. По итогам 2025 года...    читать дальше
29 января 2026 года 14:46
Обновленный прогноз для пары рубль/юань на конец 2026г составляет 13,2 руб./юань - SberCIB
Обновленный прогноз SberCIB Investment Research для пары рубль/юань на конец 2026 года составляет 13,2 руб./юань, для пары рубль/доллар - 90 руб./$1, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка. Прогноз на февраль сместился к уровням около 80 руб./$1 и 11,4 руб./юань. "По итогам 2026 года...    читать дальше
29 января 2026 года 14:11
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Microsoft
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Microsoft Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $501,44 за штуку, что предполагает потенциал роста на 8,5%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Microsoft опубликовала сильный отчет за 2 квартал 2026 финансового года, превзойдя...    читать дальше
29 января 2026 года 13:30
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Норникеля
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре аналитиков банка. "Норникель" представил производственные показатели за 2025 год. "Динамика производства в 4К25 поспособствовала выполнению годового прогноза, оцениваем позитивно, - пишут...    читать дальше
29 января 2026 года 13:05
Акции Северстали выглядят весьма привлекательно с фундаментальной точки зрения - ПСБ
Акции "Северстали" выглядят весьма привлекательно с фундаментальной точки зрения, говорится в комментарии банка ПСБ. Стратеги банка открыли позицию в акциях "Северстали": - Цена: 986 руб. - Цель: 1120 руб. - Стоп-лосс: 955 руб. "Акции "Северстали" выглядят весьма привлекательно с...    читать дальше
29 января 2026 года 12:43
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку бумаг Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет долгосрочную "нейтральную" оценку бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. "Считаем операционные результаты эмитента за 2025 год нейтральными. В целом они совпали с нашими...    читать дальше
29 января 2026 года 12:20
"Финам" понизил рейтинг акций "ВИ.ру" до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с "покупать" до "держать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 78,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "С момента повышения рейтинга для акций эмитента их цена на фоне общего роста...    читать дальше
29 января 2026 года 11:58
ПСБ сохраняет прогнозную цену бумаг Норникеля на уровне 185 руб
Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" на уровне 185 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Евгения Локтюхова. Производственные итоги 2025 года и прогнозы эмитента на 2026 год в целом носят ожидаемый характер - компания пока не может...    читать дальше
29 января 2026 года 11:37
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций X5
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 4320 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Артема Михайлина. "Группа X5 представила свои операционные результаты за 4К2025, которые...    читать дальше
29 января 2026 года 11:16
Акции Норникеля сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ГМК "Норильский никель" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений в сложившихся условиях, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил производственные результаты за 2025 год, а также раскрыл план на 2026 год. Эксперты сервиса нейтрально оценивают...    читать дальше
29 января 2026 года 10:59
Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне - ПСБ
Вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Рынок ОФЗ в среду продолжил торговаться в боковике в диапазоне 116-117 пунктов по индексу RGBI, - отмечает...    читать дальше
29 января 2026 года 10:42
Штурм отметки 2800п индекса Мосбиржи в четверг будет продолжен - "Алор Брокер"
Штурм отметки 2800 пунктов индекса Мосбиржи в четверг будет продолжен, говорится в комментарии аналитиков "Алор Брокер". "Индекс Мосбиржи в среду вновь доходил до отметки 2800 пунктов, но отразился от нее и снизился на 0,2%, - напоминают эксперты. - В четверг штурм отметки будет продолжен, однако...    читать дальше
