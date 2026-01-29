.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Почему замедлилась инфляция
Аналитики объяснили замедление инфляции после всплеска в начале месяца. Фактор повышения НДС исчерпал свое влияние к концу января, пишут "Ведомости" Инфляция с 20 по 26 января 2026 г. составила 0,19%, следует из данных Росстата. Темпы значительно...
 
Что будет с ценами на бензин в 2026 году
Российский топливный рынок в 2025 году столкнулся с очередными вызовами — рисками дефицита бензина и сложной макроэкономической конъюнктурой. Это привело к резкому росту оптовых цен на топливо, контролировать которые правительству пришлось вручную....
 
Правила семейной ипотеки изменятся с 1 февраля
С 1 февраля 2026 года в программе семейной ипотеки начнет действовать принцип одна семья — одна льготная ипотека : супругов будут рассматривать как одного заемщика, даже если ранее кредит оформлялся только на мужа или жену. Новые правила должны...
 
29 января 2026 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в четверг могут подрасти, отыгрывая опубликованные накануне данные по инфляции

Москва. 29 января. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно подрасти, отыгрывая опубликованные накануне данные по недельной инфляции в РФ, продемонстрировавшие ее замедление; позитивную роль для рынка могут также сыграть растущие цены на нефть и ожидания снижения геополитических рисков.

Инфляция в России за неделю с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19% после 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду вечером Росстат. С начала года к 26 января рост цен составил 1,91% (в январе 2025 года рост цен за 26 дней был ниже - 1,11%, а за весь месяц - 1,23%). Из данных за 26 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января (но ускорилась с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, что вопрос с территориями, обсуждаемый в процессе урегулирования кризиса на Украине, пока остается нерешенным. По его словам, идет активная работа над тем, чтобы увязать позиции сторон по территориальному вопросу.

Госсекретарь отметил, что следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате при возможном участии США. Но в этом случае, уточнил Рубио, в них не будут принимать участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф или зять президента Джаред Кушнер.

Следующий раунд переговоров РФ-США-Украина в ОАЭ запланирован на 1 февраля, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, на 1 февраля. Ориентировочно, но пока исходим из этого", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Также Рубио коснулся темы Ирана, заявив, что иранские власти не в состоянии решить проблемы, беспокоящие население, и потому столкнутся с новыми волнами протеста. "В будущем их ожидают новые волны протеста", - сказал он на слушаниях в Сенате. По мнению Рубио, это вызвано тем, что нынешние власти "не в состоянии решить проблемы с экономикой". "Нынешний режим в Иране сейчас - в самом уязвимом положении за всю свою историю", - добавил госсекретарь.

По словам Рубио, США не исключают, что могут нанести превентивные удары по Ирану. "США оставляют за собой право нанести превентивные удары по Ирану в случае угрозы атаки по американским силам", - сказал он, отметив, что в настоящее время в регионе "находятся 30-40 тыс. американских военнослужащих на восьми или девяти объектах".

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 практически не изменились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе. Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) были ожидаемыми: американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении, опубликованном по итогам заседания, говорится, что экономика США продолжает уверенно расти, а инфляция остается повышенной. Федрезерв также отметил "некоторые признаки стабилизации" рынка труда США, убрав из текста заявления прежнюю формулировку об увеличении риска ухудшения ситуации с занятостью.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции был довольно осторожен в формулировках. Он вновь повторил, что "денежно-кредитная политика не имеет заранее установленного курса", и решения по ставке будут приниматься на каждом конкретном заседании.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в четверг. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,05%. Гонконгский Hang Seng поднимается на 0,34%, демонстрируя позитивную динамику седьмую сессию подряд. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличивается на 0,11%. Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 0,67%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,07%.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают расти утром в четверг и находятся вблизи максимумов с сентября на опасениях удара США по Ирану. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 1,36%, до $69,33 за баррель. В среду контракт вырос в цене на 1,23%, до $68,40 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 1,46%, до $64,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,31%, до $63,21 за баррель.

Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу, передает CNN. В том числе президент рассматривает авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам силовых структур, предположительно ответственным за убийства протестующих, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям, сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Также накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, уменьшились на 278 тыс. баррелей. Кроме того, добыча в США сократилась из-за снегопадов и морозов, которые также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 24,17 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,019 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 января вырос на 0,1% и составил 118,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 1221,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,9%), "РЖД-001P-03R" (+0,57%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,36%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,24%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,21%) и "Автодор-003Р-02" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Глоракс" (MOEX: GLRX) (Glorax) завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов была установлена на уровне 20,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 22,54% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Ростелеком" 29 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001P-22R со сроком обращения 2,5 года (900 дней) планируемым объемом 15 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 15,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 16,48% годовых. Техразмещение запланировано на 4 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) 2 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 4-летние облигации серии 002P-04 объемом не менее 30 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение облигаций запланировано на 6 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 17-18-го купонов облигаций серии 002Р-04 на уровне 8% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 50 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых.

ООО "Иволга структурные продукты" установило ставку 25-го купона облигаций серии 001-01 и 22-го купона бондов серии 002-01 на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск 001-01 объемом 200 млн рублей в апреле 2024 года по ставке 18% годовых. Размещение выпуска 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых. У компании нет других выпусков облигаций в обращении.

Кроме того, ООО "Иволга структурные продукты" 16 февраля приобретет по оферте до 100% находящихся в обращении облигаций серии 002-01 по цене 99,5% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 9 по 13 февраля.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


