ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Девелоперы сокращают запуск новых жилых проектов
Сокращение запуска новых жилых проектов по итогам 2025 года было зафиксировано в десяти из 16 городов-миллионников России. Об этом говорится в исследовании проекта о недвижимости "Движение.ру", подготовленном на основе данных Единой информационной...
 
Две трети россиян планируют сменить профессию в 2026 году
Две трети россиян собираются начать работать по новой специальности в 2026 году. Об этом говорится в исследовании hh.ru, с которым ознакомилась "Российская газета". Сохранить текущий профиль намерены только 21% респондентов, еще 12% пока не...
 
Растет интерес клиентов к металлическим счетам
ВТБ, Газпромбанк и ПСБ отмечают растущий спрос среди своих клиентов на обезличенные металлические счета (ОМС) с золотом и серебром в 2025 г., рассказали "Ведомостям" их представители. За 11 месяцев 2025 г. весь портфель драгоценных металлов на ОМС...
 
28 января 2026 года 19:25

Рубль в среду немного опустился в паре с юанем после завершения налогового периода января

Москва. 28 января. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль немного опустился на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые ранее готовились к налоговым выплатам января. В среду в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,948 руб., что на 2,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара с 29 января на 28,57 копейки, до 76,2662 руб./$1, и увеличил курс евро на 36,59 копейки, до 91,2988 руб./EUR1.

"На прошлой неделе рубль укрепился почти на 3% в паре с юанем, основными позитивными факторами для него стали новости о возобновлении процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, подготовка экспортеров к налоговым выплатам января, а также продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. На этой неделе новостная повестка на внешнеполитическую тему выглядит довольно нейтрально, а экспортеры уменьшили продажи валюты, так как сегодня завершился налоговый период месяца. Как следствие, рубль в среду умеренно снизился в паре с юанем в рамках технической коррекции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2026 года не изменились, составив 13,7%, следует из оперативной справки по итогам опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года инфляционные ожидания вернулись на уровень февраля 2025 года (13,7%), при этом максимальное значение этого показателя в 2025 году было зафиксировано в январе - 14,0%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в январе 2026 года третий месяц подряд остается на уровне 14,5% (как в декабре и ноябре 2025 года, вблизи уровня сентября 2024 года - 14,4%).

Свежий опрос проводился 12-21 января 2026 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 13 февраля.

Ранее также сообщалось, что ценовые ожидания бизнеса в январе увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года. Рост ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки, отмечал Банк России.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике", - подчеркивал ЦБ.

Вероятность паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания 13 февраля 2026 года, по всей видимости, увеличивается, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко.

Макроэкономические данные пока что не позволяют говорить однозначно о готовности регулятора снижать ключевую ставку, отмечает эксперт инвесткомпании.

В очередной аналитической записке от 21 января 2026 года ("Оценка трендовой инфляции в декабре 2025 года") ЦБ РФ подчеркивает, что "с учетом вероятного проявления вторичных эффектов от ряда разовых проинфляционных факторов 2026 года баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных. Для возвращения инфляции к цели требуется продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики".

По данным Росстата, опубликованным на прошлой неделе, за неделю с 13 по 19 января рост цен составил 0,45%. В годовом выражении инфляции составляет порядка 6,5%.

В понедельник, 26 января, был опубликован очередной "Мониторинг предприятий". Банк России обратил внимание, что ценовые ожидания бизнеса растут уже четвертый месяц подряд и достигли максимума с апреля 2022 года.

"Вероятность паузы на заседании ЦБ 13 февраля, по всей видимости, увеличивается", - говорится в комментарии аналитика "Финама".

Цены на нефть растут в среду вечером после публикации данных министерства энергетики США, показавших неожиданное сокращение запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 0,71%, до $68,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,63%, до $62,96 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей - до 423,8 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 278 тыс. баррелей.

Накануне как Brent, так и WTI подорожали примерно на 3% и обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев поставок топлива.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% общего объема).

Повышению цен на нефть также способствуют ослабление доллара США, который обновил минимум примерно за четыре года, и опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 28 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник осталась на прежнем уровне - 15,64% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду также не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась на отметке 15,84%, версия на 3 месяца уменьшилась на 1 базисный пункт, до 16,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта, до 17,36% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


28 января 2026 года 19:40
Рынок акций РФ подрос к 2790п по индексу МосБиржи, лидировали бумаги ЮГК
Москва. 28 января. Рынок акций РФ в среду умеренно подрос на ожиданиях следующего раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по мирному украинскому урегулированию, а также на фоне дальнейшего улучшения сырьевой конъюнктуры (выросли драгметаллы, фьючерс на нефть Brent поднялся до $68 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2790 пунктам, при этом лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний во главе с ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+13,2%) (ЮГК) на фоне рекордных цен на золото (драгметалл утром превышал $5300 за унцию).    читать дальше
28 января 2026 года 19:00
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Банк "Санкт-Петербург" - компания, которая проигрывает от cнижения ключевой ставки. При ее высоком значении банк зарабатывал на размещении свободных средств на денежном...    читать дальше
28 января 2026 года 18:30
"АКБФ" понизил целевую цену акций Сбербанка до 442,77 для "обычки" и 430,53 руб. для "префов"
Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" понизили целевую цену обыкновенных акций Сбербанка с 530,86 руб. до 442,77 руб., привилегированных - с 512,85 руб. до 430,53 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 46% и 42% соответственно и рекомендацию "покупать", сообщается в...    читать дальше
28 января 2026 года 17:50
Целью восстановления юаня может стать отметка 11,2 руб./юань - "БКС МИ"
Целью восстановления юаня может стать отметка 11,2 руб./юань, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. "Рубль на старте сессии среды резко укрепился к юаню, но вскоре сдал позиции и консолидировался в небольшом минусе, - отмечает аналитик в комментарии. - Фактор налогового периода...    читать дальше
28 января 2026 года 17:20
ПСБ подтверждает позитивную оценку перспектив акций Х5
Банк ПСБ подтверждает позитивную оценку перспектив акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с прогнозной ценой на уровне 4220 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. Ритейлер опубликовал операционные результаты за 2025 год: - Выручка...    читать дальше
28 января 2026 года 16:47
Вероятность паузы в цикле смягчения ДКП в феврале возрастает - Райффайзенбанк
Вероятность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики в феврале возрастает, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Фактически с самого начала года рынок ОФЗ не может найти поводов для роста, несмотря на явные улучшения в геополитической плоскости, которыми, например, всецело вдохновляется...    читать дальше
28 января 2026 года 16:10
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды девелопера "Глоракс"- "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций девелопера ПАО "Глоракс" серии 001Р-05, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Глоракс" размещает рублевый выпуск серии 001Р-05 с фиксированным ежемесячным купоном 20,5%. Выпуск торгуется с доходностью к...    читать дальше
28 января 2026 года 15:39
Рубль днем растерял утренний рост и перешел к небольшому понижению в паре с юанем
Москва. 28 января. Китайский юань отыграл потери первой половины среды и развернулся вверх в ходе дневных торгов на Московской бирже. Рубль перешел к небольшому понижению на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые ранее готовились к налоговым выплатам января. В среду в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
28 января 2026 года 15:35
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Ритейлер мужской одежды и аксессуаров представил предварительные данные по выручке за 2025 год: совокупная выручка выросла на 14,8% год к...    читать дальше
28 января 2026 года 14:48
"БКС МИ" сохраняет сдержанную оценку перспектив сектора электроэнергетики
"БКС Мир инвестиций" сохраняет сдержанную оценку перспектив сектора электроэнергетики, говорится в материале эксперта Дмитрия Булгакова. "Мы сохраняем сдержанный взгляд на сектор электроэнергетики, - пишет аналитик. - Формально большинство компаний, скорее всего, прибыльны. Компании Газпром...    читать дальше
28 января 2026 года 13:58
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. (P&G) с прогнозной стоимостью на уровне $161 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,7%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Отчетность эмитента за 2К26 финансового года подтвердила, что он устойчиво...    читать дальше
28 января 2026 года 13:30
"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции Полюса с прогнозной ценой 3100 руб
"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 3100 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Акции российских золотодобытчиков дорожают на фоне рекордов золота (апрельские фьючерсы на драгметалл превысили отметку $5300 за...    читать дальше
28 января 2026 года 12:51
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций X5 на уровне 3943 руб
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 3943 рублей за штуку (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Предварительные операционные результаты ритейлера за 2025 год в целом укладываются в...    читать дальше
28 января 2026 года 12:18
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций X5
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. Компания вновь показала замедление роста выручки, что частично было...    читать дальше
28 января 2026 года 11:46
"Финам" приостанавливает анализ AgriBank
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H на фоне отсутствия в настоящее время интересных инвестиционных идей в них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Динамика основных финансовых...    читать дальше
