Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца - "ВТБ Мои Инвестиции"

Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Банк "Санкт-Петербург" - компания, которая проигрывает от cнижения ключевой ставки. При ее высоком значении банк зарабатывал на размещении свободных средств на денежном рынке, - пишут эксперты в комментарии. - На фоне снижения ставки финансовые показатели просели: выручка в декабре сократилась на 16% г/г, чистая прибыль - на 17% г/г".

Аналитики ожидают, что рентабельность капитала банка составит 17% в 2026 году после более чем 18% по результатам 2025 года. Кроме того, банк раз в полгода платит хорошие дивиденды.

Отчетность по МСФО за 2025 год ожидается 6 марта. Вместе с ней могут объявить дивиденд за 2-е полугодие 2025 года, который может быть выплачен в начале мая. По мнению начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина, на фоне объявления щедрых выплат акции банка "Санкт-Петербург" способны вырасти до 365 рублей в ближайшие 4 месяца.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.