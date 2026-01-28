"АКБФ" понизил целевую цену акций Сбербанка до 442,77 для "обычки" и 430,53 руб. для "префов"

Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" понизили целевую цену обыкновенных акций Сбербанка с 530,86 руб. до 442,77 руб., привилегированных - с 512,85 руб. до 430,53 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 46% и 42% соответственно и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии.

Обыкновенные акции Сбербанка с начала декабря остаются на месте, привилегированные прибавили 1% при росте индекса Мосбиржи на 4%, отмечают эксперты.

Менеджмент банка в январской презентации заложил на 2026 год рост кредитов юрлиц и физлиц на 9%-11%, средств клиентов - на 8%-10% и 12%-14% соответственно, рост комиссий на 5%-7%, ROE на уровне 22% и достаточность капитала Н20.0 13,3%.

"Мы используем более консервативный макросценарий (прирост ВВП РФ по итогам 2026 года в диапазоне -1% / +1%, инфляция 10,5%-12,5%) и повышенный риск-дисконт до 45%, однако, с учетом сильной отчетности по РСБУ, повысили прогноз чистой прибыли Сбера до 1,76 трлн руб. за 2025 год и 1,48 трлн руб. за 2026 год. Базовый прогноз дивидендов - 39,0 руб./акция и 32,8 руб./акция", - указывают аналитики "АКБФ".

С учетом повышения с 30% до 45% дисконта-поправки на риски вложений расчетное значение справедливой стоимости эмитента после пересмотра снижено аналитиками и составляет 442,77 руб./ао и 430,53 руб./ап.

