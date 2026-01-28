ПСБ подтверждает позитивную оценку перспектив акций Х5

Банк ПСБ подтверждает позитивную оценку перспектив акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с прогнозной ценой на уровне 4220 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

Ритейлер опубликовал операционные результаты за 2025 год:

- Выручка составила 4,6 трлн руб. (+19% г/г) .

- Сопоставимые продажи (LFL) прибавили 11,4% благодаря росту среднего чека на 9,6% и трафика на 1,6%.

- Прирост магазинов: 2870 шт.

"В целом результаты хорошие, на уровне наших ожиданий, - пишет эксперт. - Компания сохраняет уверенный рост по выручке и LFL, усиливая позиции в дискаунт- и digital-сегменте, но с очевидными признаками замедления темпов во второй половине года. За 2025 год "ИКС 5" значительно нарастила торговые площади за счет активной экспансии "Пятерочки" и "Чижика", сохранив стратегию органического роста. Это подтверждает наш позитивный взгляд на бумаги "ИКС5".

