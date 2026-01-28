Вероятность паузы в цикле смягчения ДКП в феврале возрастает - Райффайзенбанк

Вероятность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики в феврале возрастает, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Фактически с самого начала года рынок ОФЗ не может найти поводов для роста, несмотря на явные улучшения в геополитической плоскости, которыми, например, всецело вдохновляется валютный рынок, - пишут эксперты в комментарии. - Вероятно, ключевым фактором остается неопределенность относительно траектории инфляции и перспектив скорого смягчения ДКП".

Так, ЦБ недавно отметил повышенные инфляционные ожидания бизнеса. Судя по всему, в результате разовых проинфляционных факторов, а также повышения НДС они обновили локальные максимумы 2022 года.

"Регулятор отмечает, что это свидетельствует о незаякоренности ожиданий, и учтет это при принятии решения по ставке. Таким образом, вероятность паузы в цикле смягчения в феврале возрастает, - полагают в Райффайзенбанке. - При этом позитивно, что ожидания по инфляции населения не отреагировали ростом в этом году".

