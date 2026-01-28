.
Мнения аналитиков
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Девелоперы сокращают запуск новых жилых проектов
Сокращение запуска новых жилых проектов по итогам 2025 года было зафиксировано в десяти из 16 городов-миллионников России. Об этом говорится в исследовании проекта о недвижимости "Движение.ру", подготовленном на основе данных Единой информационной...
 
Две трети россиян планируют сменить профессию в 2026 году
Две трети россиян собираются начать работать по новой специальности в 2026 году. Об этом говорится в исследовании hh.ru, с которым ознакомилась "Российская газета". Сохранить текущий профиль намерены только 21% респондентов, еще 12% пока не...
 
Растет интерес клиентов к металлическим счетам
ВТБ, Газпромбанк и ПСБ отмечают растущий спрос среди своих клиентов на обезличенные металлические счета (ОМС) с золотом и серебром в 2025 г., рассказали "Ведомостям" их представители. За 11 месяцев 2025 г. весь портфель драгоценных металлов на ОМС...
 
28 января 2026 года 15:39

Рубль днем растерял утренний рост и перешел к небольшому понижению в паре с юанем

Москва. 28 января. Китайский юань отыграл потери первой половины среды и развернулся вверх в ходе дневных торгов на Московской бирже. Рубль перешел к небольшому понижению на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые ранее готовились к налоговым выплатам января. В среду в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,988 руб., что на 6,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 50 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,87 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 61 копейку, до 92,05 руб./EUR1.

Валютная пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11,1 руб. в ближайшее время, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Позитивные геополитические ожидания, несмотря на завершение в среду налоговых выплат, формируют условия для новых попыток отката китайской валюты к декабрьским минимумам, - пишет эксперт в комментарии. - Также поддержкой рублю способны выступить ослабление доллара на мировых рынках и развитие роста нефтяных котировок (фьючерс на нефть марки Brent превышал $68 за баррель на угрозах обострения ситуации вокруг Ирана). Расширяем целевой диапазон по курсу юаня до 10,5-11,1 руб."

Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2026 года не изменились, составив 13,7%, следует из оперативной справки по итогам опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года инфляционные ожидания вернулись на уровень февраля 2025 года (13,7%), при этом максимальное значение этого показателя в 2025 году было зафиксировано в январе - 14,0%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в январе 2026 года третий месяц подряд остается на уровне 14,5% (как в декабре и ноябре 2025 года, вблизи уровня сентября 2024 года - 14,4%).

Свежий опрос проводился 12-21 января 2026 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 13 февраля.

Ранее также сообщалось, что ценовые ожидания бизнеса в январе увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года. Рост ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки, отмечал Банк России.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике", - подчеркивал ЦБ.

Вероятность паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания 13 февраля 2026 года, по всей видимости, увеличивается, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко.

Макроэкономические данные пока что не позволяют говорить однозначно о готовности регулятора снижать ключевую ставку, отмечает эксперт инвесткомпании.

В очередной аналитической записке от 21 января 2026 года ("Оценка трендовой инфляции в декабре 2025 года") ЦБ РФ подчеркивает, что "с учетом вероятного проявления вторичных эффектов от ряда разовых проинфляционных факторов 2026 года баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных. Для возвращения инфляции к цели требуется продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики".

По данным Росстата, опубликованным на прошлой неделе, за неделю с 13 по 19 января рост цен составил 0,45%. В годовом выражении инфляции составляет порядка 6,5%.

В понедельник, 26 января, был опубликован очередной "Мониторинг предприятий". Банк России обратил внимание, что ценовые ожидания бизнеса растут уже четвертый месяц подряд и достигли максимума с апреля 2022 года.

"Вероятность паузы на заседании ЦБ 13 февраля, по всей видимости, увеличивается", - говорится в комментарии аналитика "Финама".

Цены на нефть умеренно повышаются днем в среду после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,13%, до $67,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,29%, до $62,56 за баррель.

Накануне обе марки подорожали примерно на 3% и обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев поставок топлива.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% общего объема).

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара, обновившего минимум примерно за четыре года, и опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 250 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18:30 мск в среду. Эксперты в среднем ожидают, что отчет укажет на снижение запасов на 200 тыс. баррелей, отмечает Trading Economics.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 января 2026 года 19:40
Рынок акций РФ подрос к 2790п по индексу МосБиржи, лидировали бумаги ЮГК
Москва. 28 января. Рынок акций РФ в среду умеренно подрос на ожиданиях следующего раунда трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по мирному украинскому урегулированию, а также на фоне дальнейшего улучшения сырьевой конъюнктуры (выросли драгметаллы, фьючерс на нефть Brent поднялся до $68 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2790 пунктам, при этом лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний во главе с ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+13,2%) (ЮГК) на фоне рекордных цен на золото (драгметалл утром превышал $5300 за унцию).    читать дальше
28 января 2026 года 19:25
Рубль в среду немного опустился в паре с юанем после завершения налогового периода января
Москва. 28 января. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль немного опустился на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые ранее готовились к налоговым выплатам января. В среду в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
28 января 2026 года 19:00
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цена акций банка "Санкт-Петербург" может вырасти до 365 руб. в ближайшие 4 месяца, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Банк "Санкт-Петербург" - компания, которая проигрывает от cнижения ключевой ставки. При ее высоком значении банк зарабатывал на размещении свободных средств на денежном...    читать дальше
28 января 2026 года 18:30
"АКБФ" понизил целевую цену акций Сбербанка до 442,77 для "обычки" и 430,53 руб. для "префов"
Аналитики инвестиционной компании "АКБФ" понизили целевую цену обыкновенных акций Сбербанка с 530,86 руб. до 442,77 руб., привилегированных - с 512,85 руб. до 430,53 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 46% и 42% соответственно и рекомендацию "покупать", сообщается в...    читать дальше
28 января 2026 года 17:50
Целью восстановления юаня может стать отметка 11,2 руб./юань - "БКС МИ"
Целью восстановления юаня может стать отметка 11,2 руб./юань, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. "Рубль на старте сессии среды резко укрепился к юаню, но вскоре сдал позиции и консолидировался в небольшом минусе, - отмечает аналитик в комментарии. - Фактор налогового периода...    читать дальше
28 января 2026 года 17:20
ПСБ подтверждает позитивную оценку перспектив акций Х5
Банк ПСБ подтверждает позитивную оценку перспектив акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) с прогнозной ценой на уровне 4220 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. Ритейлер опубликовал операционные результаты за 2025 год: - Выручка...    читать дальше
28 января 2026 года 16:47
Вероятность паузы в цикле смягчения ДКП в феврале возрастает - Райффайзенбанк
Вероятность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики в феврале возрастает, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Фактически с самого начала года рынок ОФЗ не может найти поводов для роста, несмотря на явные улучшения в геополитической плоскости, которыми, например, всецело вдохновляется...    читать дальше
28 января 2026 года 16:10
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды девелопера "Глоракс"- "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций девелопера ПАО "Глоракс" серии 001Р-05, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Глоракс" размещает рублевый выпуск серии 001Р-05 с фиксированным ежемесячным купоном 20,5%. Выпуск торгуется с доходностью к...    читать дальше
28 января 2026 года 15:35
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Ритейлер мужской одежды и аксессуаров представил предварительные данные по выручке за 2025 год: совокупная выручка выросла на 14,8% год к...    читать дальше
28 января 2026 года 14:48
"БКС МИ" сохраняет сдержанную оценку перспектив сектора электроэнергетики
"БКС Мир инвестиций" сохраняет сдержанную оценку перспектив сектора электроэнергетики, говорится в материале эксперта Дмитрия Булгакова. "Мы сохраняем сдержанный взгляд на сектор электроэнергетики, - пишет аналитик. - Формально большинство компаний, скорее всего, прибыльны. Компании Газпром...    читать дальше
28 января 2026 года 13:58
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. (P&G) с прогнозной стоимостью на уровне $161 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,7%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Отчетность эмитента за 2К26 финансового года подтвердила, что он устойчиво...    читать дальше
28 января 2026 года 13:30
"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции Полюса с прогнозной ценой 3100 руб
"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 3100 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Акции российских золотодобытчиков дорожают на фоне рекордов золота (апрельские фьючерсы на драгметалл превысили отметку $5300 за...    читать дальше
28 января 2026 года 12:51
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций X5 на уровне 3943 руб
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 3943 рублей за штуку (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Предварительные операционные результаты ритейлера за 2025 год в целом укладываются в...    читать дальше
28 января 2026 года 12:18
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций X5
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. Компания вновь показала замедление роста выручки, что частично было...    читать дальше
28 января 2026 года 11:46
"Финам" приостанавливает анализ AgriBank
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H на фоне отсутствия в настоящее время интересных инвестиционных идей в них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Динамика основных финансовых...    читать дальше
