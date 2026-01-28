Рубль днем растерял утренний рост и перешел к небольшому понижению в паре с юанем

Москва. 28 января. Китайский юань отыграл потери первой половины среды и развернулся вверх в ходе дневных торгов на Московской бирже. Рубль перешел к небольшому понижению на фоне падения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые ранее готовились к налоговым выплатам января. В среду в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,988 руб., что на 6,85 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 50 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 76,87 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 61 копейку, до 92,05 руб./EUR1.

Валютная пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11,1 руб. в ближайшее время, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Позитивные геополитические ожидания, несмотря на завершение в среду налоговых выплат, формируют условия для новых попыток отката китайской валюты к декабрьским минимумам, - пишет эксперт в комментарии. - Также поддержкой рублю способны выступить ослабление доллара на мировых рынках и развитие роста нефтяных котировок (фьючерс на нефть марки Brent превышал $68 за баррель на угрозах обострения ситуации вокруг Ирана). Расширяем целевой диапазон по курсу юаня до 10,5-11,1 руб."

Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2026 года не изменились, составив 13,7%, следует из оперативной справки по итогам опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года инфляционные ожидания вернулись на уровень февраля 2025 года (13,7%), при этом максимальное значение этого показателя в 2025 году было зафиксировано в январе - 14,0%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в январе 2026 года третий месяц подряд остается на уровне 14,5% (как в декабре и ноябре 2025 года, вблизи уровня сентября 2024 года - 14,4%).

Свежий опрос проводился 12-21 января 2026 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 13 февраля.

Ранее также сообщалось, что ценовые ожидания бизнеса в январе увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года. Рост ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки, отмечал Банк России.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике", - подчеркивал ЦБ.

Вероятность паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания 13 февраля 2026 года, по всей видимости, увеличивается, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко.

Макроэкономические данные пока что не позволяют говорить однозначно о готовности регулятора снижать ключевую ставку, отмечает эксперт инвесткомпании.

В очередной аналитической записке от 21 января 2026 года ("Оценка трендовой инфляции в декабре 2025 года") ЦБ РФ подчеркивает, что "с учетом вероятного проявления вторичных эффектов от ряда разовых проинфляционных факторов 2026 года баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных. Для возвращения инфляции к цели требуется продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики".

По данным Росстата, опубликованным на прошлой неделе, за неделю с 13 по 19 января рост цен составил 0,45%. В годовом выражении инфляции составляет порядка 6,5%.

В понедельник, 26 января, был опубликован очередной "Мониторинг предприятий". Банк России обратил внимание, что ценовые ожидания бизнеса растут уже четвертый месяц подряд и достигли максимума с апреля 2022 года.

"Вероятность паузы на заседании ЦБ 13 февраля, по всей видимости, увеличивается", - говорится в комментарии аналитика "Финама".

Цены на нефть умеренно повышаются днем в среду после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,13%, до $67,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,29%, до $62,56 за баррель.

Накануне обе марки подорожали примерно на 3% и обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев поставок топлива.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% общего объема).

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара, обновившего минимум примерно за четыре года, и опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 250 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18:30 мск в среду. Эксперты в среднем ожидают, что отчет укажет на снижение запасов на 200 тыс. баррелей, отмечает Trading Economics.