"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции Полюса с прогнозной ценой 3100 руб

"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 3100 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

Акции российских золотодобытчиков дорожают на фоне рекордов золота (апрельские фьючерсы на драгметалл превысили отметку $5300 за тройскую унцию), констатирует эксперт.

"ЮГК и "Селигдар" растут быстрее с начала 2026 года, так как эти компании значительно отстали от динамики золота в последние годы. Инвесторы начали активнее "перетекать" в акции, которые не успели прибавить так, как золото, что провоцирует резкий рост, - пишет Алиев. - Однако "Полюс" считается более надежной историей без явных корпоративных рисков. Мы предпочитаем именно его бумаги, как более надежного эмитента с регулярными дивидендами и ясными перспективами удвоения добычи на горизонте двух-трех лет. Рекомендуем покупать акции "Полюса" с целевой ценой 3100 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.