Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций X5

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25.

Компания вновь показала замедление роста выручки, что частично было связано с более низким уровнем продовольственной инфляции (7,4% против 10% в 3К25), отмечает эксперт.

Тем не менее, обращает внимание он, результаты в целом соответствовали прогнозу компании на 2025 год, предусматривавшему рост выручки примерно на 20%, который фактически составил 18,8%. Динамика этого показателя оставалась более сильной в магазинах небольших форматов.

Общий объем продаж через цифровые каналы составил 80 млрд руб. (рост на 30%).

"Считаем результаты невпечатляющими, но X5 остается лидером рынка, и мы оставляем в силе рейтинг "покупать", - говорится в комментарии Белова.

Финансовые результаты за 4К25 эмитент представит 20 марта 2026 года.

