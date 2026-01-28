.
28 января 2026 года 12:18
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций X5
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. Компания вновь показала замедление роста выручки, что частично было связано с более низким уровнем продовольственной инфляции (7,4% против 10% в 3К25), отмечает эксперт. Тем не менее, обращает внимание он, результаты в целом соответствовали прогнозу компании на 2025 год, предусматривавшему рост выручки примерно на 20%, который фактически составил 18,8%. Динамика этого показателя оставалась более сильной в магазинах небольших форматов. Общий объем продаж через цифровые каналы составил 80 млрд руб. (рост на 30%). "Считаем результаты невпечатляющими, но X5 остается лидером рынка, и мы оставляем в силе рейтинг "покупать", - говорится в комментарии Белова. Финансовые результаты за 4К25 эмитент представит 20 марта 2026 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
