"Финам" приостанавливает анализ AgriBank

"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H на фоне отсутствия в настоящее время интересных инвестиционных идей в них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Динамика основных финансовых показателей эмитента, как и других представителей сектора, в 2025 году была не самой невпечатляющей на фоне сохраняющихся сложностей в экономике КНР и мягкой денежно-кредитной политики в стране, оказывающей давление на чистые процентные доходы кредиторов, констатирует эксперт.

Так, операционная выручка AgriBank за январь-сентябрь прошлого года увеличилась лишь на 1,9% (до 550,8 млрд юаней), а чистая прибыль акционеров - на 3% (до 220,9 млрд юаней).

"В наступившем году темпы роста финпоказателей банка, как ожидается, несколько ускорятся, однако останутся довольно скромными. При этом акции AgriBank класса H сейчас торгуются с заметной премией по отношению к аналогам по мультипликаторам P/B и P/E NTM, а их дивидендная доходность несколько ниже среднего значения по сектору, - пишет Додонов в материале инвесткомпании. - В связи с этим в данный момент не видим какой-то интересной инвестиционной идеи в бумагах. На наш взгляд, среди покрываемых нами акций крупных китайских банков имеются более привлекательные инвестиционные кейсы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.