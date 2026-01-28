Цена акций ЮГК в целом обладает потенциалом роста до 1 руб. - ПСБ

Котировки акций "Южуралзолота" (ЮГК) могут подняться к уровню 1 рубль за штуку при продолжающемся росте цен на золото, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Лидерами роста торгов во вторник снова стали акции ЮГК (+10,6%), обновившие максимумы за девять месяцев, констатируют эксперт.

Ралли цен на золото, ожидания сильных финансовых результатов и грядущая смена собственника обуславливают сильные движения в бумаге, которая за неполный январь уже выросла на 33%, говорится в комментарии.

"При этом мы видим, что потенциал догоняющего роста (акции второго эшелона с задержкой реагируют на ралли в золоте) у компании еще не исчерпан: по мультипликатору P/E 2026 акции кратно дешевле ПАО "Полюс" (4,2х против 10х), - пишет Крылова. - Полагаем, что при продолжающемся росте цен на золото, потенциал движения которого мы видим в $6000 за тройскую унцию, цена акций эмитента может достичь 1 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.