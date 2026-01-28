Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании публикации данных по инфляции

Москва. 28 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании публикации вечером очередных данных по недельной инфляции в РФ, от которых во многом будут зависеть решения Банка России относительно ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что в процессе урегулирования украинского кризиса отмечаются весьма положительные тенденции. "Очень хорошие вещи происходят с Украиной и Россией", - приводит Bloomberg слова американского президента. Однако Трамп не стал вдаваться в детали такой оценки ситуации.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Standard & Poor''s 500 достиг рекорда. Инвесторы оценивали корпоративную отчетность. Также их внимание на этой неделе сосредоточено на очередном заседании Федеральной резервной системы (ФРС), хотя большинство экспертов не ожидают изменения базовой процентной ставки.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,6%, при этом его подъем длится уже шестую сессию подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК увеличился на 1,7% и достиг исторического максимума. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:42 МСК уменьшилось на 0,4%. Негативное влияние на рынок оказывает продолжающееся укрепление иены, курс которой достиг максимума за три месяца по отношению к доллару США. Это оказывает давление на котировки акций компаний-экспортеров. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают расти утром в среду благодаря целому ряду факторов. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $67,97 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 3,02%, до $67,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени на 0,66%, до $62,80 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 2,90%, до $62,39 за баррель. Обе марки накануне обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев в поставках.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема). Энергетическая инфраструктура и электросети оказались под серьезной нагрузкой, экспорт с побережья Мексиканского залива был прерван. Ожидается, что погодные условия в некоторых регионах юга США задержат возобновление операций.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 250 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали их роста на 1,45 млн баррелей. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18:30 мск среды.

Кроме того, трейдеры продолжают пристально следить за действиями американских военных на Ближнем Востоке, опасаясь их ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что армада американских кораблей движется к Ирану, однако подчеркнул, что Вашингтон надеется в итоге достичь договоренности с Тегераном. "Прямо сейчас к Ирану благополучно движется прекрасная армада, посмотрим", - сказал Трамп на мероприятии в штате Айова. Американский лидер при этом вновь подчеркнул, что рассчитывает на то, что Тегеран заключит с Вашингтоном сделку. "Я надеюсь, они пойдут на сделку", - заявил он.

Между тем, как сообщал телеканал Fox News, ссылаясь на информированный источник, авианосная ударная группа ВМС США в настоящее время пока не может наносить удары по Ирану, ей потребуется несколько дней для достижения полной оперативной боеготовности. В то же время Axios со ссылкой на источники отмечает, что Трамп пока не решил, следует ли ему наносить удары по Ирану. В сообщении указывается, что на этой неделе у президента США намечены консультации по этому вопросу.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара, обновившего минимум примерно за четыре года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,042 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,779 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 января вырос всего на 0,03% и составил 118,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1220,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,44%), "Атомэнергопром-001P-01" (+0,26%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,62%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,41%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элит строй" (бренд - ГК "Страна девелопмент") установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 25,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,39% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Техразмещение запланировано на 30 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО ГК "Азот" 17 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-02 планируемым объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон, ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Московская биржа в середине декабря прошлого года зарегистрировала программу облигаций АО ГК "Азот" серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках программы в конце декабря был размещен выпуск облигаций на 1 млрд рублей по ставке ежемесячного купона 17,4% годовых до оферты через два года.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) увеличивает с 1 млрд рублей до 2 млрд рублей объем дебютного выпуска 3-летних внебиржевых облигаций для населения. Данное решение обусловлено высоким спросом со стороны розничных инвесторов по итогам первого месяца размещения. Размещение выпуска проходит с 29 декабря на маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи. Облигации не торгуются на бирже, купить их могут только физические лица (налоговые резиденты Российской Федерации, достигшие совершеннолетия). По выпуску выплачивается плавающий ежемесячной купон, привязанный к ключевой ставке Банка России (КС + 0,7 процентного пункта): к моменту размещения облигаций на "Финуслугах" он составлял 16,7% годовых. Облигации имеют ограничительный период на продажу, предъявить бумаги к выкупу инвесторы смогут начиная с 29 января 2026 года. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 31-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 17,08% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

МФК "Быстроденьги" выкупила по оферте 33 тыс. 398 облигаций серии 002P-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 11,133% займа. Выпуск на 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года был размещен в феврале 2024 года. Ставку ежемесячных купонов до погашения эмитент перед офертой установил в размере 22% годовых. По облигациям начиная с января 2027 года будет предусмотрена амортизация.