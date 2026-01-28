.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
Девелоперы сокращают запуск новых жилых проектов
Сокращение запуска новых жилых проектов по итогам 2025 года было зафиксировано в десяти из 16 городов-миллионников России. Об этом говорится в исследовании проекта о недвижимости "Движение.ру", подготовленном на основе данных Единой информационной...
 
Две трети россиян планируют сменить профессию в 2026 году
Две трети россиян собираются начать работать по новой специальности в 2026 году. Об этом говорится в исследовании hh.ru, с которым ознакомилась "Российская газета". Сохранить текущий профиль намерены только 21% респондентов, еще 12% пока не...
 
Растет интерес клиентов к металлическим счетам
ВТБ, Газпромбанк и ПСБ отмечают растущий спрос среди своих клиентов на обезличенные металлические счета (ОМС) с золотом и серебром в 2025 г., рассказали "Ведомостям" их представители. За 11 месяцев 2025 г. весь портфель драгоценных металлов на ОМС...
 
28 января 2026 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании публикации данных по инфляции

Москва. 28 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании публикации вечером очередных данных по недельной инфляции в РФ, от которых во многом будут зависеть решения Банка России относительно ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что в процессе урегулирования украинского кризиса отмечаются весьма положительные тенденции. "Очень хорошие вещи происходят с Украиной и Россией", - приводит Bloomberg слова американского президента. Однако Трамп не стал вдаваться в детали такой оценки ситуации.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, при этом Standard & Poor''s 500 достиг рекорда. Инвесторы оценивали корпоративную отчетность. Также их внимание на этой неделе сосредоточено на очередном заседании Федеральной резервной системы (ФРС), хотя большинство экспертов не ожидают изменения базовой процентной ставки.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду меняются без единой динамики. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,5%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,6%, при этом его подъем длится уже шестую сессию подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК увеличился на 1,7% и достиг исторического максимума. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:42 МСК уменьшилось на 0,4%. Негативное влияние на рынок оказывает продолжающееся укрепление иены, курс которой достиг максимума за три месяца по отношению к доллару США. Это оказывает давление на котировки акций компаний-экспортеров. Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают расти утром в среду благодаря целому ряду факторов. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $67,97 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 3,02%, до $67,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени на 0,66%, до $62,80 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на 2,90%, до $62,39 за баррель. Обе марки накануне обновили максимумы почти за четыре месяца на опасениях перебоев в поставках.

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов США, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объем потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема). Энергетическая инфраструктура и электросети оказались под серьезной нагрузкой, экспорт с побережья Мексиканского залива был прерван. Ожидается, что погодные условия в некоторых регионах юга США задержат возобновление операций.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 250 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали их роста на 1,45 млн баррелей. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 18:30 мск среды.

Кроме того, трейдеры продолжают пристально следить за действиями американских военных на Ближнем Востоке, опасаясь их ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что армада американских кораблей движется к Ирану, однако подчеркнул, что Вашингтон надеется в итоге достичь договоренности с Тегераном. "Прямо сейчас к Ирану благополучно движется прекрасная армада, посмотрим", - сказал Трамп на мероприятии в штате Айова. Американский лидер при этом вновь подчеркнул, что рассчитывает на то, что Тегеран заключит с Вашингтоном сделку. "Я надеюсь, они пойдут на сделку", - заявил он.

Между тем, как сообщал телеканал Fox News, ссылаясь на информированный источник, авианосная ударная группа ВМС США в настоящее время пока не может наносить удары по Ирану, ей потребуется несколько дней для достижения полной оперативной боеготовности. В то же время Axios со ссылкой на источники отмечает, что Трамп пока не решил, следует ли ему наносить удары по Ирану. В сообщении указывается, что на этой неделе у президента США намечены консультации по этому вопросу.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает ослабление доллара, обновившего минимум примерно за четыре года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,042 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,779 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 января вырос всего на 0,03% и составил 118,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1220,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,44%), "Атомэнергопром-001P-01" (+0,26%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,62%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,41%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элит строй" (бренд - ГК "Страна девелопмент") установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 25,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,39% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 27 января. Техразмещение запланировано на 30 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО ГК "Азот" 17 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-02 планируемым объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон, ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Московская биржа в середине декабря прошлого года зарегистрировала программу облигаций АО ГК "Азот" серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках программы в конце декабря был размещен выпуск облигаций на 1 млрд рублей по ставке ежемесячного купона 17,4% годовых до оферты через два года.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) увеличивает с 1 млрд рублей до 2 млрд рублей объем дебютного выпуска 3-летних внебиржевых облигаций для населения. Данное решение обусловлено высоким спросом со стороны розничных инвесторов по итогам первого месяца размещения. Размещение выпуска проходит с 29 декабря на маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи. Облигации не торгуются на бирже, купить их могут только физические лица (налоговые резиденты Российской Федерации, достигшие совершеннолетия). По выпуску выплачивается плавающий ежемесячной купон, привязанный к ключевой ставке Банка России (КС + 0,7 процентного пункта): к моменту размещения облигаций на "Финуслугах" он составлял 16,7% годовых. Облигации имеют ограничительный период на продажу, предъявить бумаги к выкупу инвесторы смогут начиная с 29 января 2026 года. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 31-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 17,08% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

МФК "Быстроденьги" выкупила по оферте 33 тыс. 398 облигаций серии 002P-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 11,133% займа. Выпуск на 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года был размещен в феврале 2024 года. Ставку ежемесячных купонов до погашения эмитент перед офертой установил в размере 22% годовых. По облигациям начиная с января 2027 года будет предусмотрена амортизация.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


28 января 2026 года 13:58
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. (P&G) с прогнозной стоимостью на уровне $161 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,7%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Отчетность эмитента за 2К26 финансового года подтвердила, что он устойчиво...    читать дальше
28 января 2026 года 13:30
"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции Полюса с прогнозной ценой 3100 руб
"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 3100 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Акции российских золотодобытчиков дорожают на фоне рекордов золота (апрельские фьючерсы на драгметалл превысили отметку $5300 за...    читать дальше
28 января 2026 года 12:51
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций X5 на уровне 3943 руб
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 3943 рублей за штуку (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Предварительные операционные результаты ритейлера за 2025 год в целом укладываются в...    читать дальше
28 января 2026 года 12:18
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций X5
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. Компания вновь показала замедление роста выручки, что частично было...    читать дальше
28 января 2026 года 11:46
"Финам" приостанавливает анализ AgriBank
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H на фоне отсутствия в настоящее время интересных инвестиционных идей в них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Динамика основных финансовых...    читать дальше
28 января 2026 года 11:19
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Полюса и "позитивную" для акций ЮГК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эксперты отмечают, что в спотовых ценах мультипликаторы Р/Е находятся ниже...    читать дальше
28 января 2026 года 10:51
Цена акций ЮГК в целом обладает потенциалом роста до 1 руб. - ПСБ
Котировки акций "Южуралзолота" (ЮГК) могут подняться к уровню 1 рубль за штуку при продолжающемся росте цен на золото, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Лидерами роста торгов во вторник снова стали акции ЮГК (+10,6%),...    читать дальше
28 января 2026 года 10:28
Рубль утром слегка дорожает в паре с юанем перед налоговыми выплатами января
Москва. 28 января. Китайский юань незначительно опускается на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль слегка дорожает благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которым до конца дня предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.    читать дальше
28 января 2026 года 10:26
Цена нефти пока может остаться выше $67,5/барр. - банк "Санкт-Петербург"
тировки нефти марки Brent могут остаться выше уровня в $67,5 за баррель до появления конкретики с развитием ситуации вокруг Ирана, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают в комментарии, что в текущий момент рынок в целом может более позитивно смотреть на российский...    читать дальше
28 января 2026 года 10:08
Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня в 2800 пунктов в ближайшее время, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Позитивные ожидания по украинскому вопросу по мере приближения 1 февраля способствуют оживлению спроса на ключевые...    читать дальше
28 января 2026 года 09:50
Рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11,1 руб./юань в ближайшее время - ПСБ
Валютная пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11,1 руб. за юань в ближайшее время, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Позитивные геополитические ожидания, несмотря на завершение в среду налоговых выплат, формируют условия для...    читать дальше
28 января 2026 года 09:34
Индекс Мосбиржи может вновь попробовать уйти выше 2800п в среду - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи может вновь попробовать уйти выше уровня в 2800 пунктов на торгах в среду, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Индекс Мосбиржи прерывает локальную коррекцию и быстро возвращается на максимумы января - в среду бенчмарк может вновь попробовать...    читать дальше
28 января 2026 года 09:15
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2750-2820п в ближайшие дни - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в диапазоне 2750-2820 пунктов в ближайшие торговые дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Российские фондовые индексы во вторник показали разнонаправленную динамику, констатируют эксперты: индекс Мосбиржи поднялся на 0,48% (до...    читать дальше
28 января 2026 года 09:10
S&P 500 обновил исторический максимум
S&P 500 во вторник обновил исторический максимум, Dow Jones снизился. Фондовые индексы Китая и Южной Кореи растут в среду, Японии и Австралии торгуются в слабом минусе. Цены на нефть растут в среду утром, Brent находится у $67,9 за баррель.    читать дальше
27 января 2026 года 19:33
Рынок акций РФ во вторник превысил 2780п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля
Москва. 27 января. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за нефтью (фьючерс на Brent превысил $66,5 за баррель) и в ожидании новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов.    читать дальше
