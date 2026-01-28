Цена нефти пока может остаться выше $67,5/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent могут остаться выше уровня в $67,5 за баррель до появления конкретики с развитием ситуации вокруг Ирана, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что в текущий момент рынок в целом может более позитивно смотреть на российский рубль с учетом заметно выросших за последние дни мировых цен на нефть.

Налоговый период во вторник окончательно завершается, что может выступить драйвером для повторного ухода курса пары юань/рубль в сторону отметки 11 руб. за юань, указывают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.