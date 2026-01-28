Индекс Мосбиржи может вновь попробовать уйти выше 2800п в среду - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может вновь попробовать уйти выше уровня в 2800 пунктов на торгах в среду, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Индекс Мосбиржи прерывает локальную коррекцию и быстро возвращается на максимумы января - в среду бенчмарк может вновь попробовать взять техническую планку на уровне 2800 пунктов, указывает аналитик. Геополитического негатива пока нет, а монетарный позитив уже есть, отмечает он.

Следующий раунд переговоров в ОАЭ может состояться уже в предстоящие выходные, 1 февраля 2026 года.

Инфляционные ожидания населения не изменились, что на фоне напряженных ожиданий бизнеса из-за роста налогов выглядит обнадеживающе. ЦБ РФ будет учитывать данный фактор при принятии решения по ставке.

Усилить биржевую волатильность, по мнению Зельцера, могут вечерние данные по недельной инфляции: при замедлении темпа роста цен "заветные" 2800 пунктов по индексу Мосбиржи будут достигнуты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.