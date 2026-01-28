.
Мнения аналитиков
Индекс Мосбиржи может вновь попробовать уйти выше 2800п в среду - БКС Экспресс
28 января 2026 года 09:34
Индекс Мосбиржи может вновь попробовать уйти выше 2800п в среду - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи может вновь попробовать уйти выше уровня в 2800 пунктов на торгах в среду, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Индекс Мосбиржи прерывает локальную коррекцию и быстро возвращается на максимумы января - в среду бенчмарк может вновь попробовать взять техническую планку на уровне 2800 пунктов, указывает аналитик. Геополитического негатива пока нет, а монетарный позитив уже есть, отмечает он. Следующий раунд переговоров в ОАЭ может состояться уже в предстоящие выходные, 1 февраля 2026 года. Инфляционные ожидания населения не изменились, что на фоне напряженных ожиданий бизнеса из-за роста налогов выглядит обнадеживающе. ЦБ РФ будет учитывать данный фактор при принятии решения по ставке. Усилить биржевую волатильность, по мнению Зельцера, могут вечерние данные по недельной инфляции: при замедлении темпа роста цен "заветные" 2800 пунктов по индексу Мосбиржи будут достигнуты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
28 января 2026 года 13:58
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Procter & Gamble Co. (P&G) с прогнозной стоимостью на уровне $161 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,7%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Отчетность эмитента за 2К26 финансового года подтвердила, что он устойчиво... читать дальше
.28 января 2026 года 13:30
"Т-Инвестиции" рекомендуют "покупать" акции ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 3100 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Акции российских золотодобытчиков дорожают на фоне рекордов золота (апрельские фьючерсы на драгметалл превысили отметку $5300 за... читать дальше
.28 января 2026 года 12:51
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 3943 рублей за штуку (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Предварительные операционные результаты ритейлера за 2025 год в целом укладываются в... читать дальше
.28 января 2026 года 12:18
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. Компания вновь показала замедление роста выручки, что частично было... читать дальше
.28 января 2026 года 11:46
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Agricultural Bank of China (AgriBank) класса H на фоне отсутствия в настоящее время интересных инвестиционных идей в них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Динамика основных финансовых... читать дальше
.28 января 2026 года 11:19
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ПАО "Полюс" и "позитивную" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эксперты отмечают, что в спотовых ценах мультипликаторы Р/Е находятся ниже... читать дальше
.28 января 2026 года 10:51
Котировки акций "Южуралзолота" (ЮГК) могут подняться к уровню 1 рубль за штуку при продолжающемся росте цен на золото, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Лидерами роста торгов во вторник снова стали акции ЮГК (+10,6%),... читать дальше
.28 января 2026 года 10:28
Москва. 28 января. Китайский юань незначительно опускается на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль слегка дорожает благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которым до конца дня предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. читать дальше
.28 января 2026 года 10:26
тировки нефти марки Brent могут остаться выше уровня в $67,5 за баррель до появления конкретики с развитием ситуации вокруг Ирана, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают в комментарии, что в текущий момент рынок в целом может более позитивно смотреть на российский... читать дальше
.28 января 2026 года 10:08
Индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня в 2800 пунктов в ближайшее время, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Позитивные ожидания по украинскому вопросу по мере приближения 1 февраля способствуют оживлению спроса на ключевые... читать дальше
.28 января 2026 года 09:50
Валютная пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 10,5-11,1 руб. за юань в ближайшее время, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Позитивные геополитические ожидания, несмотря на завершение в среду налоговых выплат, формируют условия для... читать дальше
.28 января 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании публикации данных по инфляции
Москва. 28 января. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании публикации вечером очередных данных по недельной инфляции в РФ, от которых во многом будут зависеть решения Банка России относительно ключевой ставки на ближайших заседаниях. читать дальше
.28 января 2026 года 09:15
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в диапазоне 2750-2820 пунктов в ближайшие торговые дни, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Российские фондовые индексы во вторник показали разнонаправленную динамику, констатируют эксперты: индекс Мосбиржи поднялся на 0,48% (до... читать дальше
.28 января 2026 года 09:10
S&P 500 во вторник обновил исторический максимум, Dow Jones снизился. Фондовые индексы Китая и Южной Кореи растут в среду, Японии и Австралии торгуются в слабом минусе. Цены на нефть растут в среду утром, Brent находится у $67,9 за баррель. читать дальше
.27 января 2026 года 19:33
Москва. 27 января. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за нефтью (фьючерс на Brent превысил $66,5 за баррель) и в ожидании новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов. читать дальше
.
