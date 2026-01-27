Рынок акций РФ во вторник превысил 2780п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля

Москва. 27 января. Рынок акций РФ во вторник умеренно подрос вслед за нефтью (фьючерс на Brent превысил $66,5 за баррель) и в ожидании новостей по урегулированию украинского конфликта. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2780 пунктов после снижения утром в район 2750 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2781,39 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1144,58 пункта (-0,2%); лидировали в росте обновившие максимум с апреля акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+6,9%), а также бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 января, составил 76,5519 руб. (+54,18 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +1,7% "префы").

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,1%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа экспертов в рамках переговоров Россия-США-Украина продолжится в течение недели. "Мы ожидаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена и что это будет на неделе, в течение недели", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник на брифинге, что переговоры США, России и Украины, состоявшиеся в минувшие выходные в Абу-Даби, имели исключительно важное значение для решения украинского кризиса. "На выходных прошли многочисленные встречи, которые не получили широкого освещения в СМИ, но имели историческое значение. Команда президента США Дональда Трампа в самом деле свела вместе за столом переговоров две стороны конфликта, чтобы приблизить наступление мира", - сказала она журналистам.

Она отметила, что пока не может анонсировать телефонный разговор Трампа и президента РФ Владимира Путина. Левитт добавила, что Трамп по-прежнему активно вовлечен в процесс украинского урегулирования, получает доклады о нем от спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.

"Президент не перестает верить в мирный процесс", - резюмировала Левитт.

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры США, России и Украины в Абу-Даби прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта. Источник Axios предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи во вторник поднялся до 2780 пунктов, приблизившись к важному уровню сопротивления 2800 пунктов. Мирные переговоры по Украине продолжаются: следующая встреча делегаций России, Украины и США должна пройти 1 февраля в ОАЭ. Инфляционные ожидания населения, согласно данным ЦБ РФ, в январе остались на декабрьском уровне (13,7%). Продолжился рост акций в секторе компаний электроэнергетики - соответствующий индекс MOEXEU вырос на 9% с начала года. Акции в сегменте цветной металлургии скорректировались вместе с ценами на драгметаллы, исключением стали выросшие акции ПАО "Южуралзолото".

В фокусе инвесторов остается геополитическая повестка и макроэкономический фон. В силе остаются высокая инфляция, повышающая вероятность паузы в снижении ключевой ставки ЦБ, а также санкционное давление, в первую очередь на нефтегазовый сектор. Ранее стало известно, что в ЕС приняли новые меры против российского газового экспорта: Евросовет утвердил запрет на поставки СПГ из России в ЕС с начала 2027 года и трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года, напомнил Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи с утра снизился в район 2750 пунктов, но днем покупатели активизировались и разогрели индекс ближе к 2780 пунктам. Приободрить участников торгов могли данные по инфляционным ожиданиям населения в январе - они перестали расти, оставшись на уровне 13,7%. К тому же на фоне новостной паузы в переговорном процессе по Украине выделилось заявление американского президента Трампа о том, что урегулирование конфликта находится "на подходе".

Позитивом для акций экспортеров стало восстановление инвалют. На сырьевых рынках ситуация неоднозначная: нефть Brent превысила $66 за баррель, золото взяло паузу в росте и закрепляется выше $5000 за унцию, а в серебре и металлах платиновой группы прокатилась волна фиксации прибыли.

В среду ожидаются итоги заседания ФРС, выйдут отчеты техгигантов Microsoft, Tesla (SPB: TSLA), IBM (SPB: IBM). Процентные ставки в США, вероятнее всего, не изменятся, но тон комментариев Федрезерва может повлиять на общерыночные настроения. На российском рынке компании "ИКС 5" (MOEX: X5) и Henderson (MOEX: HNFG) представят операционные результаты за 2025 год, Росстат опубликует недельный отчет по инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 января остается прежним - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова отмечает, что рынок акций в текущей ситуации продолжает оставаться новостным, в фокусе геополитика - ожидания по новому раунду переговоров по Украине пока консервативные. Также на повестке дня, но с чуть меньшим "накалом", остается монетарная политика Банка России. В среду выйдут данные Росстата о недельной инфляции, значит, появится повод инвесторам скорректировать ожидания по возможной траектории снижения ключевой ставки ЦБ (ближайшее заседание регулятора состоится 13 февраля). Все это настраивает на сохранение на рынке повышенной волатильности, индекс МосБиржи будет находиться в широком диапазоне 2700-2800 пунктов, считает Крылова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций РФ пока мало верит в быстрое урегулирование конфликта на Украине, что сдерживает риск-аппетит и сдерживает котировки. Кроме того, последние сигналы регулятора и обновленные прогнозы ЦБ РФ дают понять, что цикл монетарного смягчения будет постепенным, резкого и быстрого снижения ключевой ставки ожидать не стоит.

На этом фоне инвесторы ожидают данных Росстата по недельной инфляции: эффект от повышения НДС уже отразился в статистике, поэтому предстоящие цифры будут более "очищены" от этого фактора. Если недельная инфляция вновь окажется высокой, это станет сильным негативным сигналом и может спровоцировать снижение акций, считает аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает находиться между двумя важными уровнями 2700 и 2800 пунктов. Уровень 2700 пунктов показал свою крепость после недавнего ложного пробоя, так что в ближайшем времени, в случае негатива, его роль только возрастает. Вероятным исходом будет тест уровня 2700 пунктов на фоне негативных макроданных. В случае пробоя рынок может ждать более глубокая коррекция, однако политический фон может поддержать рынки, полагает Лозовой.

В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, FTSE подросли на 0,3-0,6%, DAX просел на 0,2%) и в США (индексы S&P 500 и Nasdaq к 18:50 МСК подросли на 0,5-0,9%, Dow снизился на 0,8%).

Президент США Трамп заявил в соцсети Truth Social, что повышает пошлины на товары из Южной Кореи с 15% до 25%. "Поскольку корейский парламент не ратифицировал наше историческое торговое соглашение, что является их прерогативой, я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все другие товары, подпадающие под взаимные пошлины, с 15% до 25%", - написал Трамп.

По словам президента США, законодательный орган Южной Кореи не выполняет свои обязательства перед Вашингтоном.

В свою очередь в администрации южнокорейского президента сообщили, что США официально не уведомляли Сеул о решении президента Трампа повысить пошлины.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в прошлом году увеличилась на 0,6% и составила 7,4 трлн юаней ($1,06 трлн), говорится в отчете Государственного статистического управления. Крупными считаются промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней. В декабре прошлого года показатель подскочил на 5,3% в годовом выражении после падения на 13% в ноябре.

Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 84,5 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индекса составило 94,2 пункта, а не 89,1 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали январское значение индикатора на уровне 90,9 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены вернулись к росту, трейдеры оценивают последствия мощной снежной бури в США, оказавшиеся более серьезными, чем предполагалось ранее.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск во вторник составила $66,54 за баррель (+1,5% и -0,4% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $61,58 за баррель (+1,6% и -0,7% накануне).

Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов страны, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. По оценкам аналитиков и трейдеров, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи в США за минувшие выходные составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема), отмечает Reuters.

Эксперты Rystad Energy полагают, что морозная погода продолжит создавать серьезные трудности для производства нефти и газа в США.

Сдерживающее влияние на рынок оказывают сигналы сохранения достаточного предложения. Министерство энергетики Казахстана сообщило накануне, что ТОО "Тенгизшевройл" возобновило добычу нефти на Королевском месторождении и рассчитывает восстановить производство на месторождении Тенгиз в ближайшее время. Как сообщалось, 19 января "Тенгизшевройл" приостановило добычу нефти на обоих месторождениях из-за проблем с системами распределения электроэнергии.

Между тем восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, вероятнее всего, сохранят текущий производственный план на март на онлайн-встрече в ближайшее воскресенье, 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+21,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+7,7% и +10,3% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+7,4%), "АПРИ" (MOEX: APRI) (+7,1%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+7% и +5,4% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+6,9% и +10% "префы").

Снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-12,1%, до 230,4 рубля; выплаты - 20 рублей на акцию), также просели бумаги ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-8,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,6%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,15 млрд рублей (из них 7,94 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,77 млрд рублей на бумаги ПАО "Южуралзолото" и 5,19 млрд рублей на акции "Норникеля").