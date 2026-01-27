Рубль во вторник укрепился в паре с юанем перед предстоящими налоговыми выплатами января

Москва. 27 января. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговыми выплатами января. В среду, 28 января, в бюджет предстоит перечислить НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9195 руб., что на 7,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 28 января на 54,18 копейки, до 76,5519 руб./$1, и увеличил курс евро на 64,52 копейки, до 90,9329 руб./EUR1.

"Валюты постепенно продолжают отыгрываться - юань во вторник выходил выше 11 руб., доллар на межбанке подступал к 77 руб. Основной эффект от налогового периода уже исчерпан, а геополитические новости встали на паузу, на фоне чего вновь может расширяться риск-премия в курсе рубля. Негативный тренд продолжается на рынке рублевого долга, индекс гособлигаций RGBI за неделю потерял 0,5% и балансирует над 116 п. В то же время на руку рублю провал самого доллара (индекс DXY упал к 96,5 п., -2% за неделю), а также ценовое повышение в нефти и ралли в золоте. Отчасти своей стабильностью рубль обязан интервенциям в рамках бюджетного правила, с 16 января их ежедневный объем вырос на 70% и превышает 17 млрд в рублевом эквиваленте. Краткосрочно ожидаем курсы ближе к верхним границам диапазонов 10,8-11,1 руб. за юань и 76-78 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Инфляционные ожидания населения РФ в январе 2026 года не изменились, составив 13,7%, следует из оперативной справки по итогам опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года инфляционные ожидания вернулись на уровень февраля 2025 года (13,7%), при этом максимальное значение этого показателя в 2025 году было зафиксировано в январе - 14,0%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в январе 2026 года третий месяц подряд остается на уровне 14,5% (как в декабре и ноябре 2025 года, вблизи уровня сентября 2024 года - 14,4%).

Свежий опрос проводился 12-21 января 2026 года.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 13 февраля.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания бизнеса в январе увеличились четвертый месяц подряд, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года. Рост ожиданий предприятия связывают в том числе с увеличением с января 2026 года налоговой нагрузки, отмечал Банк России.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания бизнеса свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП)", - подчеркивал ЦБ.

Вероятность паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания 13 февраля, по всей видимости, увеличивается, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко. Макроэкономические данные пока что не позволяют говорить однозначно о готовности регулятора снижать ключевую ставку, отмечает эксперт инвесткомпании.

В очередной аналитической записке от 21 января 2026 года ("Оценка трендовой инфляции в декабре 2025 года") ЦБ РФ подчеркивает, что "с учетом вероятного проявления вторичных эффектов от ряда разовых проинфляционных факторов 2026 года баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных. Для возвращения инфляции к цели требуется продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики".

По данным Росстата, опубликованным на прошлой неделе, за неделю с 13 по 19 января рост цен составил 0,45%. В годовом выражении инфляция составляет порядка 6,5%.

В понедельник, 26 января 2026 года, был опубликован очередной "Мониторинг предприятий". Банк России обратил внимание, что ценовые ожидания бизнеса растут уже четвертый месяц подряд и достигли максимума с апреля 2022 года.

Также во вторник, 27 января, были опубликованы цифры по ценовым ожиданиям и наблюдаемой инфляции со стороны домохозяйств (опрос "инФОМ"). Наблюдаемая инфляция осталась без изменения - на уровне 14,5%. Ожидаемая инфляция, согласно опросу, не поменялась и осталась на отметке 13,7%.

"Вероятность паузы на заседании ЦБ 13 февраля, по всей видимости, увеличивается", - говорится в комментарии аналитика "Финама".

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых по итогам заседания в феврале 2026 года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индикатор бизнес-климата в России в январе составил 1,7 п. по сравнению с 2,6 п. в декабре, констатируют эксперты. Рост деловой активности продолжается, однако темпы стали более умеренными. Инфляционное давление в начале года остается повышенным.

"В этих условиях мы ожидаем, что на опорном заседании 13 февраля Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, чтобы оценить эффект от индексации тарифов и налоговых изменений", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост вечером во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $66,55 за баррель, что на 1,48% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,6%, до $61,59 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать последствия мощной снежной бури в США, оказавшиеся более серьезными, чем предполагалось ранее. Снегопады и морозная погода парализовали добычу нефти и газа в ряде регионов страны, а также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива.

По оценкам аналитиков и трейдеров, общий объем потерянной из-за снежной бури добычи в США за минувшие выходные составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объема), отмечает Reuters.

Инвесторы также продолжают следить за геополитическими рисками, оценивая информацию о завершении масштабного наращивания Соединенными Штатами своих войск на Ближнем Востоке.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает серьезное ослабление доллара. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, падает на 0,8%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Банк России во вторник, 27 января, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 380 млрд рублей (при лимите 3 трлн 380 млрд рублей и спросе 4 трлн 699,245 млрд рублей) в среднем по ставке 16,11% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 20 января, ЦБ разместил 3 трлн 230 млрд рублей (при лимите 3 трлн 230 млрд рублей и спросе 4 трлн 855,524 млрд рублей) в среднем по ставке 16,03% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 27 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник поднялась на 3 базисных пункта, до 15,64% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца уменьшились на 1 базисный пункт и во вторник составили 15,85% и 16,38% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 2 базисных пункта, до 17,38% годовых.