Вероятность паузы в снижении ставки ЦБ РФ в феврале, скорее всего, увеличивается - "Финам"

Вероятность паузы в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания 13 февраля 2026 года, по всей видимости, увеличивается, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко.

Макроэкономические данные пока что не позволяют говорить однозначно о готовности регулятора снижать ключевую ставку, отмечает эксперт инвесткомпании.

В очередной аналитической записке от 21 января 2026 года ("Оценка трендовой инфляции в декабре 2025 года") ЦБ РФ подчеркивает, что "с учетом вероятного проявления вторичных эффектов от ряда разовых проинфляционных факторов 2026 года баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных. Для возвращения инфляции к цели требуется продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики".

По данным Росстат, опубликованным на прошлой неделе, за неделю с 13 по 19 января рост цен составил 0,45%. В годовом выражении инфляции составляет порядка 6,5%.

В понедельник, 26 января 2026 года, был опубликован очередной "Мониторинг предприятий". Банк России обратил внимание, что ценовые ожидания бизнеса растут уже четвертый месяц подряд и достигли максимума с апреля 2022 года.

Также во вторник, 27 января, были опубликованы цифры по ценовым ожиданиям и наблюдаемой инфляции со стороны домохозяйств (опрос "инФОМ"). Наблюдаемая инфляция осталась без изменения - на уровне 14,5%. Ожидаемая инфляция, согласно опросу, не поменялась и осталась на отметке 13,7%.

"Вероятность паузы на заседании ЦБ 13 февраля, по всей видимости, увеличивается", - говорится в комментарии аналитика "Финама".

